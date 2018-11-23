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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Kendisi gibi görme engellilere 'ışık' olmaya çalışıyor - TOKAT

Kendisi gibi görme engellilere 'ışık' olmaya çalışıyor - TOKAT

Kendisi gibi görme engellilere "ışık" olmaya çalışıyor - TOKAT - Okuldan görüntüler - Görme engelli öğretmen İbrahim Koç'un ders anlatması - Sınıftan detaylar - Öğretmen İbrahim Koç'un konuşması - Ögrenci Metehan Günbaş konuşması - Tokat Mehmet Akif Ersoy Görme Engelliler İlkokulu/Ortaokulundan mezun olan ve şimdi aynı okulda öğretmenlik yapan doğuştan görme engelli İbrahim Koç, "gönül gözü"yle iletişim kurduğu öğrencilerini geleceğe hazırlamaya çalışıyor - İbrahim Koç: - "Biz de bu yollardan geçtik. Şimdi aynı yollardan geçen evlatlarımızın yetişmesine katkı sağlıyoruz"TOKAT (AA) - EKBER TÜRKOĞLU - Tokat 'ta, mezun olduğu görme engelliler okulunda öğretmenlik yapan 31 yaşındaki İbrahim Koç, "gönül gözü" ile iletişim kurduğu öğrencilerinin iyi yetişmesi için çaba gösteriyor.Görme engelli olarak dünyaya gelen İbrahim Koç, Tokat Mehmet Akif Ersoy Görme Engelliler İlkokulu/Ortaokulundan mezun oldu.Öğretmen olduktan sonra aynı okulda sosyal bilgiler öğretmenliğine başlayan Koç, 8 yıldır kendisi gibi görme engelli olan 121 öğrenciye "ışık" olmaya çalışıyor.İbrahim Koç, AA muhabirine, Mehmet Akif Ersoy Görme Engelliler İlkokulu/Ortaokulunda 10 yıl öğrencilik hayatından sonra şimdi öğretmenlik yaptığını söyledi.

Mezun olduğu okulda görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Koç, "Sosyal bilgiler öğretmeniyim ama bu yıl seçmeli ders olan 'Hz. Muhammed'in hayatı' dersine de giriyorum. Biz de bu yollardan geçtik. Şimdi aynı yollardan geçen evlatlarımızın yetişmesine katkı sağlıyoruz." dedi.
Koç, eğitim için mutlaka görmek gerekmediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Ben anlatıyorum, onlar dinliyor. Bizim yazı tahtasına ihtiyacımız yok. Kendimize göre materyallerimiz var. Öğrencilerimizin bazılarında adaptasyon döneminde bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Özellikle sonradan gelen öğrenciler bu sıkıntıyı yaşıyor ama birinci sınıftan itibaren eğitim alanlar sorunları daha kolay alışıyor. Öğrencilerimle gönül bağıyla anlaşıyoruz."Sekizinci sınıf öğrencisi Metehan Günbaş da okulda birinci sınıftan itibaren eğitim gördüğünü belirterek, "Doğuştan görme engelliyim. Ben de İbrahim öğretmenimiz gibi mezun olup sonra burada öğretmen olmak isterim." diye konuştu.

Sosyal Bilgiler Görme Engelli Görme Engelliler Engelli Öğretmen Birinci Sınıf 

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