Kendisi gibi down sendromlulara dans öğretiyor - ELAZIĞ
- 23 yaşındaki down sendromlu Aslı Sürücü'nün dans eğitimi vermesi - Aslı Sürücü'nün konuşması - Elazığ Down Sendromlar Derneği Başkanı Fethi Ahmet Balın'ın konuşması - Detay - Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen ve Elazığ Down Sendromlular Derneğince hayata geçirilen "Haydi Özel Kızlar Spora Projesi" kapsamında down sendromlu Aslı Sürücü, kendisi ile aynı durumdaki kız çocuklarına "zumba" eğitimi veriyor - Down sendromlu 23 yaşındaki Sürücü: - "Herkes bu dansı yapmalı. Zumba dansı bana sevgi ve saygıyı öğretiyor, fiziksel aktiviteyle beraber sağlıklı bir yaşam veriyor" - Dernek Başkanı Balın: - "Amacımız down sendromluların hizmet alan değil hizmet veren, eğitim alan değil eğitim veren noktaya gelmelerini sağlamak"ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Elazığ 'da yaşayan 23 yaşındaki down sendromlu Aslı Sürücü, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteklediği "Haydi Özel Kızlar Spora Projesi" kapsamında, kendisi ile aynı durumdaki kız çocuklarına zumba dansı öğretiyor.Bakanlığın desteğiyle Elazığ Down Sendromlular Derneğince hayata geçirilen proje kapsamında, Sürücü'nün özel sağlıklı yaşam merkezinde eğitim verdiği zumba dersine 20 down sendromlu kız öğrenci katılıyor.Sürücü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fiziksel aktivite amaçlı profesyonel bir dans eğitmeninden zumba eğitimi aldığını söyledi.
- "Sağlıklı bir yaşam veriyor"Zumba ile kendisini daha zinde ve sağlıklı hissettiğini, hayata gülümseyerek baktığını ve bu dansın kendisinde bir tutku hale geldiğini aktaran Sürücü, "Herkes bu dansı yapmalı. Zumba dansı bana sevgi ve saygıyı öğretiyor, fiziksel aktiviteyle beraber sağlıklı bir yaşam veriyor." dedi. Zumbayı öğrendiği merkeze gelen diğer kadınlara da eğitim verdiğini, ilerleyen süreçte bu dalda usta dansçılar kadar profesyonelleştiğini vurgulayan Sürücü, proje kapsamında, derneğin talebi üzerine çocuklara eğitim vermeye başladığını belirtti. Zumbanın hem eğlenceli hem de hareketli bir dans olduğunu dile getiren Sürücü, "Çocuklara zumba öğretiyorum. Hem öğreniyorlar hem de eğleniyorlar. Zumba dansını herkese tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı. - "Bizler de Aslı'yı takip ettik"Uluslararası Down Sendromlular Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Elazığ Down Sendromlar Derneği Başkanı Fethi Ahmet Balın da down sendromlu çocukların zeka seviyelerinin çok yavaş geliştiğini, problem çözmede ve karar vermede diğer çocuklara nazaran daha çok zorlandıklarını söyledi.
Müzik eğitiminin down sendromluların gelişimlerini olumlu yönde etkilediğinin herkes tarafından bilindiğini anlatan Balın, bu etkiyi zumba ile daha fazla gözlemlediklerine dikkati çekti.Zumbanın Aslı Sürücü üzerindeki olumlu etkisini gördükten sonra proje kapsamında diğer down sendromlu öğrencilere de bu dansın eğitimi vermeye karar verdiklerini bildiren Balın, genç kızın zumba dansındaki yeteneğini hayranlıkla izlediklerini ve bu eğitimin onun tarafından verilmesini uygun gördüklerini aktardı.Down sendromlu çocukların eve kapanmamasını, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler içerisinde yer almasını istediklerini kaydeden Balın, bunun da sporla, sosyal ve kültürel faaliyetlerle sağlanabileceğini vurguladı."Aslı'yı gördükten sonra diğer down sendromlu çocuklarımız neden bu eğitimden geri kalsın ki dedik. Bizler de Aslı'yı takip ettik. Zumbayla birlikte çocuklarımızda sosyalleşme, sağlıklı yaşam ve zayıflama noktasında ciddi bir değişim gördük." diyen Balın, genç kız sayesinde down sendromlu çocukların eğitimsel gelişimi noktasında yeni bir süreç başlattıklarını ifade etti. Balın, şu değerlendirmelerde bulundu:"Yaptığımız araştırmalar sonucunda Aslı'yı Türkiye'de ilk down sendromlu zumba eğitmeni olarak görüyoruz. İleriki süreçte eğitmeni ile çalışarak sertifikasını almasını sağlayacağız. Amacımız down sendromluların hizmet alan değil hizmet veren, eğitim alan değil eğitim veren noktaya gelmelerini sağlamak. Bu anlamda Aslı, Türkiye'de bir ilk. Bu ilkle bütünleşmemiz lazım."