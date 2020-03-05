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05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
'Kendisi bile mutluluk sebebi' temizlik işçisi sosyal medyayı salladı

'Kendisi bile mutluluk sebebi' temizlik işçisi sosyal medyayı salladı

İşçinin dans ederek çöp toplaması

Sosyal Medya Temizlik İşçisi Helal Gesi Cep Telefonu 

-süpürgeyle dans etmesi
-dans ederek çöpleri boşaltması

( ANTALYA )- Süpürgesiyle dans ederek çöp toplayan işçi gülümsetti- İşini severek yapan temizlik işçisi, vatandaşların takdirini topladı- Sosyal medyada vatandaşlar, işçi için 'Kendisi bile mutluluk sebebi' yorumunda bulundu ANTALYA

- Antalya’da elindeki süpürgeyle dans ederek çöpleri toplayan temizlik işçisi, görenleri şaşırttı bir o kadar da gülümsetti. İşini severek yapan personel, sosyal medyada vatandaşların takdirini topladı. Muratpaşa ilçesi Meydankavağı mahallesinde sabah saatlerinde elinde süpürgeyle sokaktaki çöpleri toplayan temizlik işçisinin yaptığı hareketler, görenleri şaşırttı, bir o kadar da gülümsetti. Vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedilen temizlik işçisi, çöpleri kıvrak dans figürleriyle topladı. Süpürgeyle adeta dans eden işçi, topladığı çöpleri konteynere de yine dans ederek boşalttı. “Kendisi bile mutluluk sebebi” Sosyal medyadaki ‘Antalya Hakkında’ adlı sayfada paylaşılan görüntülere de vatandaşlardan takdir yağdı. Çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüler, binlerce kişi tarafından izlendi, beğeni yağmuruna tutuldu. Vatandaşlar, temizlik işçisi için “Antalya tertemiz, dayı pırıl pırıl”, İşini severek yapıyor, helal olsun”, “Kendisi bile mutluluk sebebi” yorumunda bulundu. (SM-
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