Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kendini polis olarak tanıtan hırsız yakalandı

Kendini polis olarak tanıtan hırsız yakalandı

Şüphelinin adliyeye sevkinden detaylar

Akalan Kamera Şehirlerarası Otobüs Hırsız Polis Ekipleri 

-Genel detaylar

( ESKİŞEHİR )- Polis olduğunu öne sürerek vatandaşların ziynet eşyalarını çalıyordu- Şüpheli Şanlıurfa'ya kaçarken polis ekiplerince Ankara'da yakalandı ESKİŞEHİR

- Eskişehir'de, kendini polis olarak tanıtıp vatandaşları korkutarak ziynet eşyalarını çalan şüpheli adliyeye sevk edildi. Alınan bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince; kendilerini polis olarak tanıtan şahısların Eskişehir'de ikamet eden N.A. (74) ve C.A.'yi (82) korkutarak evlerinde bulunan altınları alındığı ihbar edilmesi çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince, yapılan araştırmalarda; olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntülerinden eşgali belirlenen şüpheli Mehmet B.'nin (20) şehirlerarası otobüs ile Şanlıurfa'ya gitmek üzere olduğunu tespit etti. Eskişehir ve Ankara emniyet müdürlükleri ekiplerinin yapmış olduğu ortak çalışmalarda şüpheli, çalmış olduğu 4 adet altın bilezik, 1 adet kelepçe bilezik ve 1 adet altın kolye ile birlikte Ankara'da yakalandı. Öte yandan şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri akabinde Eskişehir'e getirilerek burada adliyeye sevk edildi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı