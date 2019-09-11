Kendini MİT Bölge Başkanı olarak tanıtan Kırkpınar Yağlı Güreşlerine ağalık yapan işadamı A. Çetin ve beraberindeki T. Adsız isimli kişi, 'belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçundan çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şar
( İSTANBUL ) Kendini MİT Bölge Başkanı olarak tanıtan Kırkpınar Yağlı Güreşlerine ağalık yapan işadamı A. Çetin ve beraberindeki T. Adsız isimli kişi, "belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçundan çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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