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13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Kendini kurtarmak isteyen kuzeni kaybolunca gözyaşlarına boğuldu

Kendini kurtarmak isteyen kuzeni kaybolunca gözyaşlarına boğuldu

Kurtulan çocuğun ağlaması

Kanald Yüzme Boğulma Tehlikesi Sulama Kanalı Sağlık Ekipleri 

-Ağlayarak olayı anlatması
-Ağlayıp feryat etmesi
-Ambulansa alınması
-Ambulans önünde ağlaması
-Polisin olayı sorması
-Kanaldan görüntü
-Çocukların kanala girdiği yer
-Görgü şahidinin olayı anlatması

( ADANA ) -- Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren iki kuzenden biri akıntıya kapılınca onu kurtarmak isteyen diğeri suda kayboldu- Polis tarafından kurtarılan çocuk "O benim tek ağabeyimdi onu ben öldürdüm bu acıyla nasıl yaşanır" diyerek gözyaşlarına boğuldu ADANA

- Adana'da serinlemek için girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren kuzenini kurtarmak isteyen çocuk akıntıya kapılarak kayboldu. Polis tarafından kurtarılan diğer çocuk ise, "O benim tek ağabeyimdi. Onu ben öldürdüm bu acıyla nasıl yaşanır" diye gözyaşlarına boğuldu. Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesinde meydana geldi. Atakan Ünüvar (14) kuzeni Turan Yar (16) ile birlikte 45 dereceye ulaşan sıcak havadan bunalınca serinlemek için sulama kanalına gitti. Ancak yüzme bilmeyen iki kuzen kanal kenarına araç girişi için yapılan bölümde suya girdi. Burada sığ bölümünde serinlemeye çalışan Atakan Ünüvar akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı.
Turan Yar'da kuzenini kurtarmak istedi. Ünüvar'ı yakalayıp onu kıyıya doğru itekledi. Bu sayede Ünüvar, kanal kenarındaki çimlerden tutunarak su yüzünde kalmayı başardı. Ancak Turan Yar akıntıya kapılıp kısa sürede gözden kayboldu. Olayı gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen polis otlardan tutunan Ünüvar'a can simidi atarak onu kanaldan çıkartıp kurtardı. Olay yerine sualtı polisi de çağrılarak kaybolan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı. Bu arada, kurtarıldıktan sonra kanal kenarında oturan Atakan Ünüvar ise "Araç girişi bölümünde serinlemek için kuzenimle birlikte kanala girdik. Ben akıntıya kapılınca kuzenim beni kurtarmak istedi. Ben kurtulmak için onu kendime çektim. Daha sonra o akıntıya kapıldı onu ben öldürdüm. O benim tek ağabeyimdi. Onu ben çok seviyordum. Bu acıyla nasıl yaşar insan" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ünüvar'ı ambulansa alarak kontrolden geçirdi. Polisler ise kayıp genci bulmak için arama başlattı. Bu arada çocukların suya girdiği yerde onlardan geriye kıyafetleri kaldı. (FKE-
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