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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kendini denize atan adamı vatandaşlar kurtardı Haberi

Kendini denize atan adamı vatandaşlar kurtardı Haberi

Denize atlayan adamın çıkarılması

( YALOVA ) YALOVA

Polis Deniz Polisi Bild Sudan 


- Yalova'da denize atlayan vatandaşı, çevredeki vatandaşlar kurtardı. Denize atlayan şahısı vatandaşlar kurtardı Eski Kartal İskelesi’nden denize atlayan E.S (24) vatandaşlar tarafından sudan çıkarılarak kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, eski Kartal İskelesi’ne gelerek denize birinin atladığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bu sırada denizde çırpınan E.S’yi denize atlayan ve can simidi atan vatandaşlar sudan çıkararak kurtardı. Vatandaşlar bu sırada üşüyen E.S’nin üstüne battaniye sardı. E.S, olay yerine gelen ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerine deniz polisinin yanı sıra asayiş ekipleri de gelerek inceleme yaptı. E.S’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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