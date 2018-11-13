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13 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Kendini asmak istediği kemer kopunca hayata döndü

Kendini asmak istediği kemer kopunca hayata döndü

olay yerinden detaylar

Polis Hastane Otobüs Durağı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-genel görüntü
-intihar eden şahsın hastane görüntüsü

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesine otobüs durağına bağladığı kemerle intihara kalkışan genç, kemerin kopmasıyla düşerek baygınlık geçirdi. Vatandaşlar tarafından fark edilen genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, Ertuğrulgazi Mahallesi, Bülbüller Sokak üzerinde bulunan otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, A.M.D. (17) isimli genç, henüz belirlenemeyen bir nedenle evde ailesiyle tartıştı. Evden çıkarak otobüs durağına giden ve belindeki kemeri çıkaran A.M.D., otobüs durağında kendini asmaya kalktı. Kemerin kopması sonucu yere düşen genç baygınlık geçirdi. Genci fark ederek yardımına koşan vatandaşlar hemen 112 ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından A.M.D. adlı genç ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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