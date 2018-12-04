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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kendini asker olarak tanıtan hırsızlık zanlısı kuyumcudan 11 bin TL’lik altın çaldı

Kendini asker olarak tanıtan hırsızlık zanlısı kuyumcudan 11 bin TL’lik altın çaldı

Güvenlik kamerası görüntüsü

Hırsızlık Zanlısı Kamera Film Gibi Hırsız Polis Ekipleri 

-şahsın hırsızlık anı
-Polislerin çalışmasından görüntü
-Vatandaşların iş yerinin etrafına doluşması
-İş yeri çalışanı ile röp
-detaylar

( ADANA ) - Polislerin incelemesi sırasında vatandaşlar soyulan iş yerini merakla izledi ADANA

- Adana’da kendini asker olarak tanıtan bir kişi sabah kuyumcudan ayırttığı altınları akşam gelip çaldı. Kendini asker olarak tanıtan hırsız kuyumcudan 11 bin TL değerinde altın çaldı. Çevredeki vatandaşlar ise kuyumcunun soyulduğunu fark edince film izler gibi olayı izledi. Olay, Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Devle Bahçeli Bulvarı üzerinde bulunan kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi sabah saatlerinde kuyumcuya gelerek iş yeri sahibi Eyüp Numanoğlu’na kendisini asker olarak tanıttı. Asker olarak tanıtan hırsız, Numanoğlu’na 16 bin TL’lik altın alacağı akşam parayla birlikte geleceğini söyledi.

Numanoğlu da gün içerisinde kendini asker olarak tanıtan hırsızın dediği miktarda altını ayarladı. İş yeri sahibini önce oyaladı sonra tezgahtaki altınları alıp kaçtı Akşamüstü kuyumcuya gelen şahıs, Numanoğlu ile konuşmaya başladı.
Hırsız iş yeri sahibine üzerinde sadece 11 bin TL olduğunu söyledi.

Sonra hırsız iş yeri sahibinin telefonuyla babasını aramak istedi. Hırsız daha sonra iş yeri sahibinin telefonu ile babasını aradı ve ulaşamadığını söyledi.

İş yeri sahibine bir de kendisinin aramasını söyledi.

İş yeri sahibi telefonla ilgilendiği sırada tezgah üzerinde duran 11 bin TL değerindeki altınları hızla alan hırsız, kaçarak izini kaybettirdi. Polis inceleme yaparken vatandaşlar soyulan kuyumcuyu film gibi izledi İş yeri sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını izlediğinde kendisini asker olarak tanıtan zanlıyı tespit etti. Olay yeri inceleme polisleri ise çevrede ve iş yeri içerisinde inceleme yaptığı sırada vatandaşlar olay mahalline akın ederek film izler gibi izledi Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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