Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kendini asan genci ölümden annesi kurtardı

Kendini asan genci ölümden annesi kurtardı

Ambulansın kapasının açılması

Hastane Gözyaşı Trol 

-İbrahim Ç.'nin ambulanstan indirilmesi
-Sedye ile hastaneye taşınması
-Annesinin peşinden koşması
-Acil müdahale odasına girişi
-Annenin oğlunu nasıl kurtardığını anlatması
-Hastanenin dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da girdiği bunalım sonucu kendini banyoda asan genci ölümden annesi son anda kurtardı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrı olduğu öğrenilen 23 yaşındaki İ.Ç., girdiği bunalım sonucu önce evlerinde mutfaktaki bardakları kırdı daha sonra banyoya giderek kurdele ile kendini su borusuna astı. Oğlunun mutfaktaki bardakları kırdığı sırada evi terk edip dışarı çıkan anne Ayşe P. (40), daha sonra kendine bir zarar verebileceğini düşünerek eve geri dönüp oğlunu aramaya başladı.
Evin odalarında oğlu İbrahim'i bulamayan anne Ayşe P., banyoyu kontrol ettiğinde oğlunun kendini kurdele ile tavandaki demir su borusuna astığını görünce büyük panik yaşadı. Oğlunu, mutfaktan aldığı bıçakla kurdeleyi keserek ölümden kurtaran anne Ayşe P., 112'den yardım istedi. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İ.Ç., tedavi altına alındı. Hastanede gözyaşı döken anne Ayşe P. güçlükle sakinleştirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Başkentte Sahte İçki Üretiminde Kullanılan 24 Ton Etil Alkol Ele GeçirildiBaşkentte Sahte İçki Üretiminde Kullanılan 24 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi
Ceren Özdemirin Son GörüntüleriCeren Özdemirin Son Görüntüleri
Sudan'da Korkunç Patlama!Sudan'da Korkunç Patlama!
Tır İle Otomobil Çarpıştı, Biri Bebek 3 ÖlüTır İle Otomobil Çarpıştı, Biri Bebek 3 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı