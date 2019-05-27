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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kendine has teknikle yaptığı eserlere sipariş yetiştiremiyor...Turistler cam üzerine özel bir teknikle işlenen resimlere hayran kalıyor

Kendine has teknikle yaptığı eserlere sipariş yetiştiremiyor...Turistler cam üzerine özel bir teknikle işlenen resimlere hayran kalıyor

Eserlerden yakın ve genel görüntü

İçmeler Fakülte Köpek Yabancı Turist Ziyaretçiler 

-Sanatçıyla konuşan ziyaretçiler
-Sanatçının eserlerini düzeltmesi
-Sanatçı röportajı

( MUĞLA -ÖZEL) MUĞLA

- Marmaris’te,ressam Mehmet Korkmaz kendi geliştirdiği özel bir teknik kullanarak yaptığı cam üzerine vitray resimleri yabancı turistler tarafından yoğun talep görüyor. Özel tekniğini sır gibi saklayan Korkmaz, “Bazen çok sipariş aldığım günler oluyor, yetiştirmekte çok büyük zorluk çekiyorum ama gece sabahlara kadar çalışıp gelen turistlerin gönlünü etmeye çalışıyorum.” dedi.
Marmaris’te yaşayan ressam Mehmet Korkmaz, kendi geliştirdiği özel bir teknik kullanarak yaptığı cam üzerine vitray resimleri yabancı turistler tarafından yoğun talep görüyor. Özel tekniğini sır gibi saklayan Korkmaz’ın eserlerine özellikle İngiliz turistler yoğun ilgi gösteriyor. Marmaris Kültür Sanat Evi’nde sekizinci sergisini açan Korkmaz, İHA’ya özel açıklamalarda bulundu. İçmeler Mahallesi’nde açtığı tezgahta ürünlerini sattığını belirten ressam Mehmet Korkmaz, “7 yıl önce emekli oldum. Emekli olduktan sonra iki yıl neler yapacağım konusunda karar veremedim. Daha sonra resim yapmaya karar verdim. Zaten içimde bir ukdeydi, güzel sanatlar fakültesini kazandığım halde o günün koşullarıyla okuyamamıştım. Ve resim yapmaya başladım. Başlangıçta çok zorlandım. Buna rağmen yılmadım. Cam üzerine vitray resminde farkında olmadan, dünyada eşi benzeri olmayan bir teknik geliştirdim. Bunu nasıl yaptığımı söyleyebilirim ama tam sır veremem. Çünkü kendime ait saklamam gereken bir şeyler var. Camın üzerine, şeffaf bir karışım var onu sürüyorum. Daha sonra kalemlerimle yapacağım resimlerin sınırlarını belirliyorum. Daha sonra da, pek çok insanın bilmediği bir şeydir bu, kalın olan vitray boyalarını asetonla inceltiyorum, fırça yerine kulak karıştırıcı kullanarak resmimi tamamlıyorum. En sonunda da resmin korunaklı olması için en son vernik sürüyorum. Yazın İçmeler’de bir tezgah açıyorum. Tezgahımda özellikle yağlı boya tablolara ve cam tablolara ilgi çok büyük. Siparişler alıyorum. Marmaris’ e gelen her turist ilgi gösteriyor ama özellikle İngiliz turistler, resme ve sanata karşı duyarlılar. Aile resimleri, kedi, köpek, at resimleri siparişleri alıyorum. Özellikle cama çok büyük ilgi var. Bazen çok sipariş aldığım günler oluyor, yetiştirmekte çok büyük zorluk çekiyorum ama gece sabahlara kadar çalışıp gelen turistlerin gönlünü etmeye çalışıyorum” dedi.

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