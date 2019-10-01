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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Kendiliğinden hareket eden kamyon 9 aracı sürükledi - İZMİR

Kendiliğinden hareket eden kamyon 9 aracı sürükledi - İZMİR

- Kendiliğinden hareket eden kamyon 9 aracı sürükledi - Olay yerinden görüntüler - Fehime Yılmaz ile röportajKendiliğinden hareket eden kamyon 9 aracı sürükledi - İzmir 'in Bornova ilçesinde park halindeki kamyon aniden hareket edince önündeki 9 araca ve apartmana çarptıktan sonra durdu - Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadıİZMİR (AA) - İzmir 'de, park edildikten hemen sonra kendiliğinden hareket eden kamyon önündeki 9 araca ve apartmana çarparak durabildi.Alınan bilgiye göre, sürücü Hasan Ali Ürper, 35 HB 0031 plakalı kamyonunu su almak için Bornova ilçesi 5711 Sokak'ta park etti. İlk belirlemelere göre, sürücü araçtan indikten sonra kamyon kendiliğinden hareket ederek yokuş aşağı hızla ilerleyemeye başladı.
Kamyon, önce bir apartmanın kapısına ardından park halindeki araçlara çarptı. Önündeki araçları sürükleyen kamyon, bir apartmana çarparak durabildi.Kamyonun çarptığı 9 araçtan ikisi kullanılamaz hale geldi, diğerlerinde ise hasar oluştu.Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

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