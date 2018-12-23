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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Kendilerini son anda kurtardılar... Patlayan cep telefonu bataryası güvenlik kamerasına böyle yansıdı. İzle

Kendilerini son anda kurtardılar... Patlayan cep telefonu bataryası güvenlik kamerasına böyle yansıdı. İzle

Güvenlik kamerası görüntüleri

( VAN ) VAN

Kamera Güvenlik Kamerası Cep Telefonu 


- Van’da şişen cep telefonu bataryası, tamir için getirildiği dükkanda bomba gibi patladı. Patlama anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, Van’da bir cep telefonu satışı ve tamiri yapan dükkanda meydana geldi. Cep telefonunun bataryası şişen müşteri, telefonun bataryasını değiştirmek için cep telefonu tamircisine getirdi. Tamirci, tezgahın üzerine konulan telefonu eline aldığı sırada bir anda patlayarak alev aldı. Telefon tamircisi, alev alan bataryayı saniyeler içinden elinden yere doğru fırlattı. Bataryanın patlaması ve yaşanan panik anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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