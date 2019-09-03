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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Kendilerini polis olarak tanıtıp 60 bin TL’lik vurgun yapan zanlılar hakim karşısında Haberi

Kendilerini polis olarak tanıtıp 60 bin TL’lik vurgun yapan zanlılar hakim karşısında Haberi

Zanlıların adliyeye çıkışı

( SİVAS ) SİVAS

Tahkikat Soygun Kuyumcu Soygunu Akalan Irak 


- Sivas’ta kendini polis olarak tanıtıp 60 bin TL’lik vurgun yapan zanlılar hakim karşısında. Sivas’ta geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda Şükrü A. telefonla aradığı Hülya K.’ye kendisini polis olarak tanıtıp, kimlik bilgileri ile bir kuyumcu soygunu gerçekleştirdiğini iddia ederek tahkikatın yürütülebilmesi için zinnet eşyalarının belirttiği adrese bırakılmasını istedi. Panikleyen kadın, 60 bin TL değerindeki zinnet eşyasını belirtilen adrese bıraktı. Bir daha Şükrü A.’ya ulaşamayan kadın dolandırıldığını anlayarak polisten yardım istedi. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan takip sonucunda dolandırıcının içerisinde bulunduğu taksi Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu'ndaki uygulama noktasında durduruldu. Şükrü A., polis tarafından gözaltına alındı. Öte yandan Şürkü A. İle birlikte hareket ettiği tespit edilen N.Y ise Sivas’tan ayrılmak isterken Sivas’ın Kangal ilçesinde yakalandı. Sivas’a getirilen zanlılar emniyet ifadesinin ardından hakim karşısına çıkartıldı. (VK-GF-
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