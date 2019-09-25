Kendilerini polis olarak tanıtarak turistleri dolandıran iki İranlı saunada böyle yakalandı

-Güvenlik kamerası detayı

-Adliye sevk detay

-Yakalananlardan fotolar



( İSTANBUL )- Kendini polis olarak tanıtarak turistleri dolandıran cezaevi firarisi İranlı yakalandı- 6 kez yakalandı, cezaevinden kaçıp aynı suçu işlemeye devam etti İSTANBUL



- Kendilerine polis süsü vererek turistleri dolandıran İranlı şahıslar, polisten kaçarken saunada yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken şahıslardan birinin daha önce aynı suçtan 6 kez yakalandığı ve firari olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde kendilerine polis süsü veren İran uyruklu iki şüpheli, turistlerin üstünde arama yapma bahanesiyle paralarını çaldı. Mağdurların ifadelerine göre, şüphelilerin turistleri durdurup polis kimliği göstererek üzerlerinde uyuşturucu madde olduğu iddiasıyla arama yaptıkları, daha sonra üzerlerinden çıkan paraların sahte olduğunu söyleyerek paralara el koydukları öğrenildi. Kendilerini polis olarak tanıttılar, binlerce Dolar çaldılar Şüphelilerin bu yöntemi kullanarak, 24 Ağustos'ta Fatih'te İsveç vatandaşı Adnan Najim'dan 2 bin 460 Dolar, 12 Eylül'de Zeytinburnu'nda Ürdün vatandaşı Habib Nur'dan 400 Dolar, aynı gün Fatih'te Libya vatandaşı Abdullatif Karmaus'dan 7 bin Dolar ve 15 Eylül'de Sirkeci'de Ürdün vatandaşı Mustafa Agupharbiye'den ise 400 Dolar ve bin 200 TL çaldıkları belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, mağdurlardan gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler şahısların eşkallerini tespit etti. Bunun üzerine eşkalleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı. Araç kiralayıp, plakaları değiştirmişler Ekipler, günlerce süren yoğun teknik ve fiziki çalışmaların sonucunda, şüphelilerin eylemlerde kullanmak üzere her olayda ayrı bir araç kiraladıklarını, kiralanan araçların plakalarının üzerine yazıcıdan çıkarttıkları sahte plakaları yapıştırdıklarını tespit etti. Operasyon yapıldı, şüpheliler sauna salonunda yakalandı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, yoğun fiziki ve teknik takibin ardından şüphelilerin kaldığı yeri tespit etti. Beyoğlu Tarlabaşı'nda bir apartta kaldıkları belirlenen şahıslara ekiplerce operasyon düzenlendi.

Polisin geldiğini gören şüpheliler apartın yanında bulunan bir otele girerek otelin sauna salonuna saklandı. Polisin takibi sonucunda, şahıslar otelin sauna salonunda bulunan oturma bölmesinin altında saklanmış halde bulundu. Şüphelilerin yaşadıkları yerde ve üzerlerinde yapılan aramada, sahte polis kimlikleri, sahte pasaport ve sahte kimlik kartları bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler Cavad IASI (43) ve Edari MAHDI (33), sorgulanmak üzere emniyette götürüldü. 6 kez yakalandı, 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi, firar etti Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerden Cavad IASI'nın aynı suçtan 1989, 1995 yıllarında birer kez, 2017 yılında 3 kez yakalandığı, 2018 Kasım ayında ise yine aynı suçtan yakalanarak 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve IASI'nın bir süre sonra cezaevinden firar ettiği öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

