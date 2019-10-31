Kendilerini gizli polis olarak tanıtıp 1 ayda 700 bin TL vurgun yaptılar İzle

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( KOCAELİ )- FETÖ tehtidi ile vatandaşları dolandıran sahte polisler yakalandı- Vatandaşları dolandıran sahte polisler 300’den fazla güvenlik kamerası izlenerek yakalandı KOCAELİ



- Kocaeli ve İzmir’de kendilerini savcı, gizli polis ve istihbaratçı olarak tanıtıp, vatandaşlara FETÖ’nün hesaplarını ele geçirdiğini söyleyerek 1 ayda yaklaşık 700 bin TL’lik vurgun yapan 2 kişi yakalandı. Olay, 13 Eylül tarihinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 81 yaşındaki G.B. isimli kadını arayan şahıslar kendilerini gizli polis olarak tanıtarak, FETÖ/PDY terör örgütünün banka hesaplarını gele geçirdiğini söyledi.



Yaşlı kadına hesaplarını kurtaracaklarını söyleyen şahıslar, evindeki para ve ziynet eşyalarını kendilerine teslim etmesi gerektiğini söyledi.



Şahısların kendisini ikna etmesi üzerine G.B., evine gelen şahsa 350 bin TL değerinde ziynet eşyası ve 6 bin TL para verdi. Para ve ziynet eşyalarını teslim ettikten sonra şahısların tekrar kendisini aramamasından şüphelenen kadın, dolandırıldığını fark ederek polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Kadını kızını gözaltına alacaklarını söyleyerek dolandırdılar Aynı şahıslar 25 Ekim tarihinde İzmit ilçesi Körfez Mahallesi’nde yaşayan R.M. (43) isimli kadını arayıp kendilerini istihbarat polisi olarak tanıttı. Kadını arayarak FETÖ ile bağlantılarının olduğunu tespit ettiklerini söyleyen şahıslar, 16 yaşındaki kızı İ.M.’yi gözaltına alacaklarını söylediler. Şahısların sözleri üzerine büyük panik yaşayan R.M., şahısların talimatlarını yerine getirmeye başladı.

Şahıslar daha sonra R.M.’ye evindeki paraları kızı İ.M. aracılığı ile kendilerine teslim etmesini söyledi.



R.M. evinde bulunan 50 bin Türk Lirası ve 5 bin dolar parayı kızına verdi. Daha sonra İ.M: parayı şahıslara teslim etti. 300’den fazla güvenlik kamerası görüntüsü ile şahıslar yakalandı Yaşanan olay sonrasında dolandırıldığını fark eden R.M. polise giderek şikayetçi oldu. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, art arda gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Her 2 olayla ilgili çalışmalarını derinleştiren ekipler, 2 vatandaşı da dolandıran şahısların aynı kişiler olduğunu tespit etti. Şahısların yakalanması için çalışma başlatan ekipler, 300’den fazla güvenlik kamerasını izleyerek dolandırıcıların kimliklerini tespit etti. Polis ekipleri tarafından dün Tekirdağ ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla İ.Ç.(26) ve A.D.(17) isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Sahte polisler yakalanınca İzmir’deki suçunu da itiraf ettiler Firari olan 1 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, gözaltına alınan şüpheliler Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Emniyetteki ifadelerinde şahıslar suçlamaları kabul eden şahıslar, İzmir’de de bir vatandaşı aynı yöntemle dolandırdıklarını söyledikleri öğrenildi.19 Eylül tarihinde İzmir Seferihisar ilçesinde Ö.Ö. (59) isimli bir vatandaşı aynı yöntemle ağlarına düşürdüklerini itiraf eden şahısların vatandaşın 25 bin Euro parasını dolandırıcılık yöntemi ile aldıklarını söyledikleri öğrenildi. Farklı suçlardan 3’er adet suç kayıtları olduğu belirlenen şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesi’ne sevk edildi.



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