Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kendi yaptığı pistten ölüme havalandı - İZMİR

Kendi yaptığı pistten ölüme havalandı - İZMİR

- İzmir Adli Tıp Kurumundan görüntü - RöportajlarKendi yaptığı pistten ölüme havalandı - İzmir 'in Ödemiş ilçesinde atlayıştan kısa süre sonra paraşütten düşerek hayatını kaybeden Gürbüz Candemir'in, kendi yaptırdığı pistten havalandığı belirtildi - Kuzen Tufan Candemir: - "Yaptığı pisti üniversite öğrencileri, yamaç paraşütüne gönül verenler kullanıyordu. Son uçuşunu da o pistten yaptı"İZMİR (AA) - İzmir 'in Ödemiş ilçesinde, paraşüt kazasında yaşamını yitiren 63 yaşındaki Gürbüz Candemir'in, kendi yaptırdığı pistten havalandığı belirtildi.Bozdağ Yaylası'nda, dün yamaç paraşütüyle havalandıktan kısa bir süre sonra ters rüzgar nedeniyle sert şekilde düşüp hayatını kaybeden Candemir'in, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.Candemir'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Ödemiş'e götürüldü.Kuzen Tufan Candemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amcasının oğlu olan Gürbüz Candemir'in yamaç paraşütü, rüzgar sörfü ve kayak gibi sporlarla ilgilendiğini söyledi.

Yaşanan kaza nedeniyle çok üzgün olduklarını dile getiren Candemir, şöyle konuştu:"Hayat dolu bir insandı. Yaklaşık 5 bin uçuşu vardı. Hocaları eğiten biriydi. Son uçuşunda bir kaza meydana geldi, kurtarılamadı. Derinden sarsıldık. Uçmak çok mutlu olduğu bir işti. Bozdağ'da kendisi bir pist yaptırmıştı. Yamaç paraşütünün öncülerindendi. Yaptığı pisti üniversite öğrencileri, yamaç paraşütüne gönül verenler kullanıyordu. Son uçuşunu da o pistten yaptı."Metin Gençpınar ise arkadaşının gökyüzü sevdalısı olduğunu söyledi.

Kazanın ters rüzgar nedeniyle meydana geldiğini öğrendiğini aktaran Gençpınar, "Uçmayı çok seven bir insandı. Uçmayı ekmek, su gibi severdi. Tutkusu eceli oldu. Çok sevdiği gökyüzü onu bizden aldı." dedi.
Mustafa Ali Kasap da 20 yıllık arkadaşını kaybetmenin acısını yaşadığını söyledi.

Zaman zaman uçuşa giderken arkadaşının malzemelerini taşıdığını anlatan Kasap, "Birçok kişi ona özenerek uçmaya başladı.
Beni de uçma konusunda heveslendirdi ama kısmet olmadı. O sonsuzluğa uçtu. Onu kaybettiğimiz için çok üzgünüm." şeklinde konuştu.

Yamaç Paraşütü Gökyüzü Rüzgar Sörfü Öğrenciler Paraşüt Kazası 

İlgili Foto Galeriler
Rüzgar Sörfünde Uluslararası BaşarıRüzgar Sörfünde Uluslararası Başarı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Uluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü YarışmasıUluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü Yarışması
İşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Eviİşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Evi
Akardan Bordo Berelilere ZiyaretAkardan Bordo Berelilere Ziyaret
İstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflarİstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı