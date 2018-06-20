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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kendi yaptığı kazadan kurtuldu ama başka araç ezdi Video

Kendi yaptığı kazadan kurtuldu ama başka araç ezdi Video

Olay yerinden detaylar

Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Röportaj
-Diğer detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ümraniye TEM otoyolunda kaza yapan bir motosiklet sürücüsü, baygın düştüğü sırada aynı istikamette ilerlemekte olan başka bir otomobilin üstünden geçmesi sonucunda hayatını kaybetti Olay, 01.45 saatlerinde, İstanbul TEM Otoyolu Hacegan Hatıra Ormanı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Kadir Kurt (37) yönetiminde ki 34 SV 0662 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı. Kazanın ardından Kadir Kurt, yere baygın bir şekilde düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar yardımına koştu. “Kazadan sonra, hızla gelen bir otomobil ezdi” Kurt olay yerinde baygın yatarken, aynı istikamette ilerlemekte olan henüz bilgileri bulunmayan bir otomobil Kadir Kurt’u fark edemeyerek üstünden geçti. Kadir Kurt’un ezerek üstünden geçen otomobil, olay yerinden kaçtı. Çevrede ki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Kadir Kurt’un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. “Bizi de eziyordu, biz kurtulduk” Olayı gören Murat Topkara, Kadir Kurt’un kaza yaptığını gördükten sonra durduğunu belirterek ,“ Arkadaş motosiklet ile kaza yapıyor ve düşüyor. Daha sonra biz de TIR şoförü bir ağabeyimiz var onunla yardım etmek için ayağından çekip yol kenarına almak istedik. O arada da hızlı bir araç gelip üstünden geçti, bizi de eziyordu biz kurtulduk ama arkadaş kurtulamadı” dedi.
Kadir Kurt’un hayatını kaybettiği kazaya ilişkin polis ekipleri soruşturma başlattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri çevrede çalışma yaparken, polis ekipleri Kadir Kurt’u ezen otomobil bulmak için çalışma başlattı.
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