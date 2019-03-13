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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kendi kararını kendi veren yapay zeka grubu İzle

Kendi kararını kendi veren yapay zeka grubu İzle

Montreal Üniversitesi'nden araştırmacılar, otonom şekilde karar veren ve iletişim kurarak nasıl hareket edeceklerini belirleyen bir dizi yapay zeka robot geliştirdi. Amaç ileride Ay ya da Mars'ı kendi başına karar verebilen bu robotlarla keşfetmek. Yapılan testlerde robotlar şimdilik emri insanlardan alıyor. Peki, bir gün bağımsızlıklarını ilan eder ve insanları dinlemezlerse?

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