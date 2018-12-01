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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kendi imkanlarıyla tatlı arabası yaptı

Kendi imkanlarıyla tatlı arabası yaptı

Detay görüntüler

Güvenlik Güçleri Uttu Ekmek Teknesi Kışla Direksiyon 

-Asım Bayrak röp.

( MALATYA - ÖZEL) - 50 yaşındaki tatlıcı 5 çocuğunu tatlı satarak okuttu MALATYA

- Malatya’da geçimini tatlı satarak sağlayan Asım Bayrak, tamamen kendi imkanlarıyla yaptığı tatlı arabasıyla dikkat çekiyor. Uzun yıllardır Malatya’da kafasının üstünde taşıdığı tabla ile tatlı satarak ailesinin geçimini sağlayan ve 5 çocuğunu tatlıdan kazandığı parayla okutan Asım Bayrak, ekmek teknesini kendisi yaptı. Topladığı malzemeleri bir araya getirerek kendine bir tatlı arabası tasarlayan Bayrak, direksiyon, teyp, korna, firen ve dikiz aynası takarak otomobile benzettiği arabasını bir de Türk bayrakları ile süsledi. İlginç araba şehirde yoğun ilgi görürken arabayı gören vatandaşlar fotoğraf çekmeden geçemiyor. Vatandaşların hayran ve şaşkın bakışları içerisinde tatlılarını satan ve evine ekmek götüren 50 yaşındaki Bayrak, içinde çalışma azmi bulunan her insanın başarılı olacağını ve para kazanacağını söyledi.

Tek amacının evine ekmek götürmek ve çocuklarını yetiştirmek olduğunu aktaran Bayrak, kalbi temiz olan insanın her zaman kazanacağını kaydetti.
Arabasını süslediği Türk bayraklarıyla ne kadar vatan sevdalısı bir insan olduğunu da gösteren Bayrak, görev başında gördüğü güvenlik güçlerine ücretsiz tatlı verdiğini söyledi.


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