Kendi Düğününe Askeri Üniforma İle Geldi

- Tokat'ın Zile İlçesi'nde 22 yaşındaki Nesrin Gür ile evlenen 27 yaşındaki Uzman Çavuş Mehmet İlhan Gür, düğününde damatlık yerine askeri üniformasını giydi. Güneydoğu’da dört yıldır görev yapan Tokat Zileli Uzman Çavuş Mehmet İlhan Gür, Nesrin Gür ile evlendi. Zile Tav-pa Sosyal Tesisleri Düğün Salonu'nda yapılan düğünde Uzman Çavuş, damatlık yerine üniformasını giydi. Gelinlik giyen eşi ile el ele tutuşarak salona giren Gür'ü askeri üniforma içinde gören davetliler duygulandı. Çift, yürüyerek salona girip, tüm davetlilerin önünde Türk Bayrağını üç kere öpüp alınlarına koyarak açtılar. Mehmet İlhan Gür, askerliğin çocukluk hayali olduğunu belirterek, “Askerliğe, polisliğe her çocuğun bir hevesi vardır. Benim de vardı. Bunu çocukken içimden geçirmiştim. Şimdi rabbime şükür, hem mesleğimi yapıyorum, hem ailemi geçindiriyorum. Bu saatten sonra Allah izin verirse, hem ailemi geçindireceğim, hem de vatanım için elimden geleni yapacağım. Türkiye’nin her yerinde, vatanımızın her yerinde devletimiz nerede görevlendirirse orada görev yapmaktan onur duyacağım. Vatan bir aşktır. Bayrakta bir aşktır. Bunu kanımın son damlasına kadar korumak için elimden geleni yapacağım. Bugün damatlık olarak kullandım, dedelerimizin atalarımızın yaptığı gibi gerekirse de kefenimiz olacak. O gün damatlık olarak kullandım. Allah izin verirse de dedelerimizin atalarımızın yaptığı gibi gerekirse de kefenimiz olarak üniformamı kullanacağız. Yeri gelecek 7/24 esasına göre biz jandarmanın, Türk Silahlı kuvvetlerinin vazgeçilmezi olan namusumuz olan Bayrağımızla beraber her daim üstümde olacaktır.” dedi.

Eşi Nesrin Gür, asker kocası gurur duyduğunu, asker eşi olmanın zor olduğunu ve birlikte bunu yapma kararı vererek herkese örnek olmak istediklerini belirtti.

Damadın babası Dursun Gür, oğlu ve gelini ile gurur duyduğunu, oğlunun askerliğini de doğuda yaptığını, yine doğuda olduğunu, şuan askerlerimiz sayesinde burada huzurlu yaşadığımızı belirterek, her Türk asker doğar dedi.

