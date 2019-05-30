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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kendi bisikleti gibi götürdü...Hırsızın rahatlığı pes dedirtti İzle

Kendi bisikleti gibi götürdü...Hırsızın rahatlığı pes dedirtti İzle

Emniyetin tabelasından görüntü

Ayetler Yansıma Harekete Geç Bisiklet Hırsız 

-Emniyetten görüntü
-Şahısın emniyetten çıkarılması ve arabaya bindirilmesi
-Şahsın adliyeye götürülmesi
-Şahsın hırsızlık anlarının güvenlik kameralarına yansıması

( MERSİN )- Mersin’de apartmanlardaki ve dışarıda kilitsiz bisikletleri çalarken yakalan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı- Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken, şahsın bisikletleri kendi malıymış gibi sakince götürmesi izleyenlere pes dedirtti MERSİN

- Mersin’de apartmanlardaki ve dışarıda kilitsiz bisikletleri çalarken yakalan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken, şahsın bisikletleri kendi malıymış gibi sakince götürmesi izleyenlere pes dedirtti. Edinilen bilgiye göre, son günlerde Mersin’de apartmanlardan ve açıktan bisiklet hırsızlığında artış meydana geldi. Gelen şikayetler üzerine harekete geçen Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayların olduğu bölgelerdeki güvenlik kameralarını tek tek izledi. Çok sayıda kamerayı izleyen ekipler, şahsın kimliğini tespit etti. Bunun üzerine İbrahim Y. isimli şahsı izlemeye alan ekipler, zanlıyı merkez Akdeniz ilçesinde bisiklet çalarken suç üstü yakaladı. Emniyetteki ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan şahsın bisikletleri çalma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Birçok hırsızlık olayı kameralara yansırken, şahsın apartmanlardan ve dışarından bisikletleri kendine aitmiş gibi götürmesi izleyenlere pes dedirtti. Her hırsızlık olayında sırt çantası taktığı görülen zanlının rahat tavırları dikkat çekti.
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