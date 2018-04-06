'Kendi bilim adamlarımızı kullanmak istiyoruz' - KARABÜK
"Kendi bilim adamlarımızı kullanmak istiyoruz" - KARABÜK - Programdan detaylar - Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Sebahittin Korkmaz'ın konuşması"Kendi bilim adamlarımızı kullanmak istiyoruz" - TSE Başkanı Korkmaz: - "TSE olarak, milli bir kuruluş olarak, bütün sanayici ve ticaret erbabımız, hizmet üreticilerimizden özellikle sertifikasyon hizmetlerini milli kuruluşumuzdan, yerli kuruluşumuzdan almalarını tavsiye ediyoruz" - "Biz standardizasyon süreçlerinde, belgelendirme süreçlerindeki faaliyetlerimizde kendi üreticilerimizi ve tüketicilerimizi, kendi sanayicimizi, kendi bilim adamlarımızı kullanmak istiyoruz"KARABÜK (AA) - Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Sebahittin Korkmaz, "TSE olarak, milli bir kuruluş olarak, bütün sanayici ve ticaret erbabımız ve hizmet üreticilerimizden sertifikasyon hizmetlerini milli kuruluşumuzdan, yerli kuruluşumuzdan almalarını kurumumuzdan almalarını tavsiye ediyoruz." dedi. Korkmaz, TSE ve Karabük Üniversitesi (KBÜ) iş birliğiyle KBÜ Demir Çelik Enstitüsü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Demir Çelik Sektörünün Geleceği ve 2023 Vizyonu" panelinin açılışında yaptığı konuşmada, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yerlileştirme programı olduğunu söyledi.
Bu programın sanayicilere yönelik gibi zannedildiğini, bunun hem ticaret erbabına hem de hizmet üreticilerine yönelik olduğunu aktaran Korkmaz, "Döviz kazandırıcı olan her türlü hizmet yerlileştirmeyi hak ediyor. Biz de TSE olarak, milli bir kuruluş olarak, bütün sanayici ve ticaret erbabımız, hizmet üreticilerimizden özellikle sertifikasyon hizmetlerini milli kuruluşumuzdan, yerli kuruluşumuzdan almalarını tavsiye ediyoruz. Bu anlamda dosya satan ve yabancı menşeli akreditasyon almış kurum ve kuruluşlarının ürünlerine lütfen itibar etmeyelim. Gerçek anlamda bir hizmet satın alalım. TSE'nin bu anlamda hizmet satarken her türlü eğitim ve danışmanlık hizmetiyle beraber bunu vereceğini burada taahhüt ediyorum." şeklinde konuştu. Dünya pazarına ürün satmak isteyenlerin karşısına iki önemli engelin çıktığını aktaran Korkmaz, dünya ticaretinde teknik engellerin kaldırılması adı altında bu engellerle karşı karşıya olunduğunu dile getirdi."Ürünlerimizle ilgili bir standart oluşturulmuş, bu standarda uygun olduğuna dair bir sertifikanız olması gerekiyor ki, ürününüzü dünya pazarında satabilesiniz." diyen Korkmaz, şöyle devam etti:"Demir çelik sektörünün bütün ürünlerinde bu tamamen geçerlidir. Bazı ham madde ve özel ürünlerde veya marjinal alanlara hitap eden ürünlerde geçerli olmayabilir ama teknik olarak değerlendirmesini yaptığımızda dünyada standardizasyon ve sertifikasyonunun ticarette etkisine dair yapılan araştırmalarda gördüğümüz şu ki, dünya ticaretinin yüzde 80'ine bu konu etkindir. Sertifikasyon ürünün teknik şartnamesini yazma aşamasıdır. Yani dünya pazarına girecek olan ürünün teknik şartnamesi yazılan yerler, oluşturulduğu yerler standardizasyon süreçleri. Eğer biz bu teknik şartname içerisinde bu yazım süreci içerisinde bulunmuyorsak ürünlerimizin dünya pazarına girmesi konusuyla ilgilenmiyoruz demek. Yani ihracatla ilgilenmiyoruz demek." - Ayna KomiteKorkmaz, teknik şartname yazım süreçlerine katılım için iş adamları, sanayicilerin katkılarıyla TSE üzerinden "Ayna Komite" süreci başlattıklarını anlattı."Ayna Komite" diye adlandırdıkları birimlerde görevli olan sanayicilerin ya da onların elemanlarının standardizasyon süreçlerine katıldığını belirten Korkmaz, "Demir çelik sektörü en aktif olan kurumlardan bir tanesi. Uluslararası standardizasyon süreçlerinde demir çelik sektörünü ilgilendiren alt komitelerdeki sayıya göre 'Hangilerinde ne kadar varız?' diye baktığımızda çok büyük bir handikabımız var, demir çelik sektörü de dahil. Örneğin 13 çalışma grubu var biz bir tanesinde varız. Nerede? Avrupa Birliği'nde. Biz şimdi ürünümüzü satmak için teknik şartname yazacak 13 alt çalışma grupları var, biz bunların bir tanesinde varız ve ürünümüzü Avrupa'ya satacağız." ifadelerini kullandı.TSE Başkanı Korkmaz, "Biz standardizasyon süreçlerinde, belgelendirme süreçlerindeki faaliyetlerimizde kendi üreticilerimizi ve tüketicilerimizi, kendi sanayicimizi, kendi bilim adamlarımızı kullanmak istiyoruz." dedi. "TSE kanununda standart hazırlar ya da hazırlatır." ifadesinin yer aldığını vurgulayan Korkmaz, şunları kaydetti:"Esasında biz standart hazırlamıyoruz, hazırlatıyoruz. Biz standarttın hazırlanmasına zemin hazırlıyoruz. Uzman bilim adamlarını topluyoruz. Onları bir araya getiriyoruz. Tüketicileri de işin içine katarak yani beklentilerin de karşılanmasını sağlayarak bir kurallar bütünü oluşturmaya çalışıyoruz."Panele, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Özcan, Karabük Demir Çelik Fabrikaları Genel Müdürü Ercüment Ünal ve davetliler katıldı.