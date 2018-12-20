Kemerburgaz’da sel basan barınakta 8 köpek telef oldu

-Ölen köpeklerin görüntüsü

-İşletme sahibi İnanoğlu röp

-Köpeği ölen Akyıldız röp

-Genel ve detaylar



( İSTANBUL )- Kemerburgaz'daki sel basan barınakta 8 köpek boğularak feci şekilde can verdi- Köpek Eğitim Merkezi sahibi Metin İnanoğlu: “Şu olay olmasaydı da keşke ben ölseydim” İSTANBUL



- İstanbul Kemerburgaz’da dün yaşanan yağış sonucu bir köpek eğitim merkezini sel bastı. İşletme çalışanları sele kapılan 40 köpekten 27 tanesini kurtarırken, 8 köpek hayatını kaybetti. Kayıp olan 5 köpeği ise arama çalışmaları devam ediyor. İstanbul’da dün yağan yağmur birçok yerde taşkınlara ve su baskınlarına sebep oldu. Kemerburgaz’da bulunan köpek eğitim merkezi de aşırı yağış nedeniyle suların içinde kaldı. Çok sayıda köpeğin bulunduğu merkezi su bastığını gören görevliler hemen barınak sahibi Metin İnanoğlu’na haber verdi. Köpek eğitim merkezine gelen İnanoğlu, köpeklerin suyun içinde olduğunu görünce oğlu ve bir çalışanıyla suya girip köpekleri kurtarmaya çalıştı. 27 tane köpeği sudan çıkaran çalışanlar vücutlarındaki ısı kaybı nedeniyle sudan çıkmak zorunda kaldı. Kurtarılan köpekler Göktürk Hayvan Barınağına götürülerek tedavi altına alındı. Sudan çıkarılamayan 13 köpekten 8 tanesinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan 5 köpeği bulmak için İnanoğlu ve çalışanlar arama çalışmalarına hala devam ediyor. “8 tanesinin ölüsünü suya girerek çıkardık” Haberi aldığında köpek eğitim merkezine gelerek suya girip köpekleri kurtarmaya çalıştıklarını söyleyen işletme sahibi Metin İnanoğlu, “Bizi arkadaşlar 6 - 6.30 gibi aradı. İçerideki personel. Biz de acilen geldik. İçeri girdik. Su buraya kadar doluydu. Buradan elbiselerle girdik. Köpekleri aldık oradan. Bazı köpekleri kurtardık. Bazılarını da elemanlarla aldık. Bir saat daha geç çıksak hepimiz burada boğulacaktık. Çıktıktan sonra köpekleri getirdim kliniğe. Klinikte biz de üzerimizi değiştirdik. Tekrar geri geldik. Bir botla içeri gitti 2 arkadaşımız. Bir tanesi oğlum. 40 köpeği kafeslerin üzerine koyduk. İtfaiye geldi. İtfaiyeden yardım istemiştik. Onlar da geldi. 25 köpeğimizi kurtarabildik. 15’i kayıptı. Bugün 8 tanesinin ölüsünü suya girerek çıkardık. 2 tane köpeği canlı kurtardık” dedi.

“Köpek sahiplerine söyleyecek bir şeyimiz yok” Yaşanan feci durumun elinde olmayan sebeplerden dolayı meydana geldiğini söyleyen İnanoğlu, “Bu halde mahvolduk. Köpek sahiplerine söyleyecek bir şeyimiz yok. Sıkıntımız büyük. Kendi hatamdan dolayı bir şey olmuş olsa herkes istediğini demekte haklı. Ama suyun dolması, gelmesi kimin elinde” diye konuştu.

“Şu olay olmasaydı da keşke ben ölseydim” Ölen köpeklerden dolayı çok üzgün olduğunu belirten İnanoğlu, “Ben 26 yıldır bu işi yapıyorum. Türkiye’ye 3 binden fazla köpek eğittim. Uluslararası fuarlarda Türkiye adına köpeklerle gösteri yaptım. Biz 40 tane köpek geliyorsa bu işi ne kadar iyi yaptığımızı, hayvanları ne kadar severek eğittiğimizi herkes bilir. Şu olay olmasaydı da keşke ben ölseydim” şeklinde konuştu.

“Ağlayarak bana bu durumun bilgisini verdi” Yaşanan felakette köpeğini kaybeden köpek sahiplerinden Semih Akyıldız ise, “Metin abi beni sabah 9-10 gibi aradı. Telefonda da sesi kötüydü. Ağlayarak bana bu durumun bilgisini verdi. Burada ağlaması da durumun ciddiyetini ortaya çıkartıyor. Kendi elinde olan bir şey değil. Yapabileceği bir şey yok. Doğal afet. O da elinden geldiği kadar, kendi imkanları doğrultusunda kurtarabildiğini kurtardı. Benim de köpeğim vardı. Onu da kaybettik” ifadelerini kullandı.

