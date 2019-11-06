Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kemerburgaz'da özel okul iflas edince öğrenciler ortada kaldı Haberi

Kemerburgaz'da özel okul iflas edince öğrenciler ortada kaldı Haberi

Mağdur olan veliler

Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler Özel Okul 

-Özel kolej
-Röportajlar
-Boş derslikler
-Okuldaki öğrenciler
-Genel ve Detay

( İSTANBUL )- Veliler ve çalışanlar okul önünde toplanarak isyan etti İSTANBUL

- Kemerburgaz Göktürk’te özel bir kolej iflas edince 51 öğrenci ortada kaldı. Okulun önünde toplanan veliler ve çalışanlar duruma isyan etti. 4 aydır maaşını alamadığını söyleyen çalışan ise gözyaşlarına hakim olamadı. Eyüpsultan Göktürk Mithatpaşa Mahallesi’ndeki özel bir okulda okuyan öğrenciler bir sabah okula geldiklerinde öğretmenlerinin gelmediğini öğrendi. Durumu araştıran veliler öğretmenlere ulaşınca gerçek ortaya çıktı. İddiaya göre, okulun yöneticilerinin iflas ettikten sonra okulu kapatarak ortadan kayboldu. Bunun üzerine soluğu okulda alan veliler, diğer ailelerle görüşünce idarecilerin kaçtığını belirledi. Okulda öğrenim gören 51 öğrenci ise bu nedenle ortada kaldı. İdarecilerin eğitim ve öğretim için yaklaşık 1 milyon 275 bin lirayı aldığı iddia edildi. Okulun önünde toplanan veliler durumu isyan ederek tepki gösterdi. Çalışanların da 4 aydır paralarının verilmediği öğrenildi. “Çocuklarımızı nereye yerleştireceğimizin peşindeyiz” Gözyaşlarına hakim olamayan okul çalışanı, “9 senedir buradayım ve 4 aydır maaşımı alamadım. Böyle olur mu olacak iş mi? İdarecilerin nerede olduğunu bilmiyorum. Haykırmak istiyorum, böyle olmaz. Öğrencilerin hepsi mağdur oldu” dedi.
Levent Doğan isimli veli ise, "Çocuklarımızı güvenip buraya yazdırdık. 3 senedir okuyordu, okul gümlemiş. Paralarımız gitti, onların peşinde değiliz ama çocuklarımızın eğitimleri yarım kaldı. Çocuklarımızı nereye yerleştireceğimiz, bunun peşindeyiz. Öğretmenlerde maaşını alamamış ama onların da bizi uyarabilirdi. Biz de başımızın çaresine bakardık. Hocaları arıyoruz açmıyorlar. 51 öğrenci vardı, adam başı 20 bin lira para verdik” dedi.
Vahap Bakış isimli veli ise, "3 hafta önce çocuğumu buraya kaydettirdim. Bize bankadan kredi kullandırdılar. İşin parasal boyutunda değiliz. Cuma günü bir fısıldama oldu öğretmenler maaş alamadıklarını söylediler. Daha sonra bir toplantı yapmışlar, sonra olayın çözüldüğünü söylediler. Dün gelen mesajla çocuklarımız mağdur oldu. Bu sabah milli eğitim müdürlüğünden ilgili birimler geldiler. Bu olayı Pazartesi gününe kadar çözeceklerini söylediler. Biran önce mağduriyetimiz giderilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Bakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul EttiBakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı