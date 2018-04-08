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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Kemer'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - ANTALYA

Kemer'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - ANTALYA

- Arslanbucak Mahallesindeki olay yerinden görüntüler - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarından görüntüler - Sokaktan detaylar - Görgü tanıkları ile röportaj - Giorkhelidze'nin cesedinin Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi Antalya 'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Kemer ilçesinde Gürcistan uyruklu bir kişi öldürüldü, oğlu yaralandıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Kemer ilçesinde kar maskeli iki şüphelinin silahlı saldırısı sonucu Gürcistan uyruklu bir kişiyi başından vurularak öldürüldü, oğlu bacağından yaralandı.Edinilen bilgiye göre, oğlu Giga Giorkhelidze (27) ile Arslanbucak Mahallesi 2888 Sokak'taki evine giden Gürcistan uyruklu Gaioz Giorkhelidze'nin (60) yanına, 20 AG 455 plakalı bir otomobille kar maskeli iki kişi yaklaştı.Araç içerisindeki şüpheliler, Giorkhelidze ve oğluna tabancayla ateş ettikten sonra uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, başından vurulan Gaioz Giorkhelidze'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Oğul Giga ise çevredeki vatandaşlar tarafından Kemer Yaşam Hastanesi'ne kaldırıldı.Görgü tanıklarından Şükrü Özbey, gazetecilere yaptığı açıklamada, bağrışma sesi duyunca evden dışarı çıktıklarını belirterek, olay yerine koştuklarını söyledi.

Olay yerinde ilk başta Gürcü adamın yaşadığını gördüklerini anlatan Özbey, bir süre sonra da yaşamını yitirdiğini kaydetti.
Giorkhelidze'nin cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Silahlı Saldırı Saldırı 

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