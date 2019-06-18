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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Kemer'de ortalığı birbirine katıp 3 kişiyi yaralayan Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı İzle

Kemer'de ortalığı birbirine katıp 3 kişiyi yaralayan Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı İzle

İrfan Bozdoğan röportaj

Adli Kontrol Küçük Kız Yurt Dışı Hapis Cezası Kız Çocuğu 

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( ANTALYA )- Sudanlı saldırgan beraat etti, yaraladığı otelci isyan etti ANTALYA

- Antalya’nın Kemer ilçesinde bir otel işletmecisi ile 3 kız çocuğuna saldırarak ikisini ağır yaralayan, ayrıca 5 kadının hakkında taciz suçlamasıyla şikayetçi olduğu Sudanlı Dominic Ngor Angok yargılanmakta olduğu mahkemece serbest bırakılırken, yurt dışına çıkış ve adli kontrol şartı konuldu. Mahalleyi birbirine katmıştı Olay geçtiğimiz yıl 1 Eylül tarihinde Kemer Merkez Mahallesi’ndeki bir marketin önünde meydana geldi. İddiaya göre Sudanlı Dominic Ngor Angok 6 yaşındaki kız çocuğu Jil P. S.’ye acımasızca vurup, olayı duyup engellemek üzere gelen otel işletmecisi İrfan Bozdoğan’ın başına parke taşıyla vurarak ağır yaraladı. Ardından elinde taşla market içindeki diğer kız çocuğunu ve orada bulunanları kovaladıktan sonra uzaklaşarak 150 metre ileride 14 yaşındaki kız çocuğu Ilgın Ç.’yi başlarına parke taşıyla vurarak yaralayıp yerde tekmeledi. Dominic Ngor Angok, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS üzerinden katıldı.
9 ay sonra serbest kaldı Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan 6. duruşmada, saniye saniye güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili olarak 22 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istemiyle dava açılan Angok’un avukatı müvekkilinin tutuklulukta geçen süresinin ve hakkında hükmolunacak ceza miktarı dikkate alınarak tutuksuz yargılanmasını istedi. Angog’un başına parke taşıyla vurarak ağır yaraladığı İrfan Bozdoğan’ın avukatı, sanığın tutuklu yargılanmaya devam etmesini talep etti. Mahkeme başkanı sanığın “Tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak başkaca bir suçtan tutuklu veya hükümlü değilse bihakkın tahliyesine, yurt dışına çıkmamak için adli kontrol şartı konulmasına karar verdi. Duruşma, sanık hakkındaki raporun dosyaya sunulmasının beklenmesi için ileri bir tarihe ertelendi. Mağdur otelci: "Saldırgan Kemer sokaklarında saatli bomba gibi dolaşacak" Öte yandan, Sudanlı saldırganın ağır yaraladığı otel işletmecisi İrfan Bozdoğan, mahkemenin sanığı serbest bırakmasına tepki gösterdi. Dominic Ngor Angok’un şiddete eğilimli bir insan olduğunu söyleyen Bozdoğan, mahkemenin verdiği tahliye kararını doğru bulmadığını ifade ederek, “Nerede ne yapılacağı yine başka bir çocuğa, başka bir insana zarar verip vermeyeceğinin garantisi olmadan tekrar dışarı bırakıldı. Saatli bomba gibi dolaşıyor herhangi bir çocuğa, küçük kız çocuğuna başka birine, sinirini bozdu diye ya da yanından geçerken hoşuna gitmediği için saldırabilir” diye konuştu.
Dominic Ngor Angok, saldırı olayını gerçekleştirdiği bölgede oturan 5 kadının kendilerini taciz ettiği iddiasıyla şikayetçi olmaları üzerine açılan davanın geçtiğimiz Mart ayında yapılan duruşmasında “Delil yetersizliğinden” beraat etmişti.
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