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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kemer'de orman yangını

Kemer'de orman yangını

yangnını söndürme çalışmaları

Orman Yangını Helikopter Trol 

-uçaktan su atılması

( ANTALYA )- Kemer'deki orman yangını kontrol altına alındı ANTALYA

- Antalya'nın Kemer ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. Kemer ilçesi Kuzdere Mahallesi'nin Yayla Kuzdere mevkisi yakınlarındaki Cehennem Deresi vadisinde saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgede ciple safari yapan turistlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri, 3 arazöz ve bir helikopter müdahale etti. Olay yerine hızlı ulaşan ekipler sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
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