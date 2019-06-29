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29 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
'Kemençe çalan android heykel' turistleri eğlendirecek - SAMSUN Haberi

'Kemençe çalan android heykel' turistleri eğlendirecek - SAMSUN Haberi

"Kemençe çalan android heykel" turistleri eğlendirecek - SAMSUN - Adil Çelik'in atölyesi - Kemence çalan ve türkü söyleleyen hareketli heykelin görüntüsü - Adil Çelik ile röportaj - Yapılan heykellerden detay görüntüler"Kemençe çalan android heykel" turistleri eğlendirecek - Trabzon'un doğa harikası güzelliklerinden Uzungöl'de bulunan bir turizm işletmesinin talebi üzerine, heykeltıraş Adil Çelik tarafından bilgisayar ile kumanda edilen ve kemençe çalarak türkü söyleyen android heykel yapıldı - Adil Çelik:"Hem bölgenin kültürünü tanıtacak hem de turistlerin ilgisini çekecek"SAMSUN (AA) - MEHMET KUMCAĞIZ - Trabzon'un doğa harikası güzelliklerinden Uzungöl'de bulunan bir turizm işletmesi, kemençe çalarak türkü söyleyen bilgisayarla kumanda edilen android heykel yaptırarak turistlerin beğenisine sunmayı amaçlıyor.Fransa'da 2004 yılında "yılın en iyi heykeltıraşı" seçilen Adil Çelik, talep doğrultusunda kemençe çalarak türkü söyleyen silikondan android heykel yaptı.Heykel, Uzungöl'deki bir işletmede sergilenerek turistlerin beğenisine sunulacak.Çelik, AA muhabirine, 28 yıldan beri silikon ve android heykeller üzerine çalışmalar yaptığını, özellikle son 15 yıldır insansı makine olan android heykeller üzerine çalışma gerçekleştirdiğini anlattı.Uzungöl'deki bir turizm işletmesinin talebi üzerine 1,5 aylık çalışma sonucu kemençe çalan ve türkü söyleyen android heykel yaptığına işaret eden Çelik, heykelin bölgeye gelen turistler için sergileneceğini dile getirdi.Gerçek boyutta ve kemençe çalarak hareket edebilen heykelin alanında birçok ilk özelliği barındırdığının altını çizen Çelik, "Karadeniz Bölgesi'nin kültürünü ve kemençeyi tanıtmak için dünyada ilk kez kemençe çalarak türkü söyleyen robot bir heykel yaptım. Heykel, bilgisayarla kumanda ediliyor. Müziğe göre kemençe çalıyor ve türkü söylüyor. Hem bölgenin kültürünü tanıtacak hem de turistlerin ilgisini çekecek." dedi.
Daha önce de "bozkırın tezenesi" olarak bilinen Neşet Ertaş'ın saz çalıp türkü söyleyen android heykelini yaptığını belirten Çelik, "Atatürk ve silah arkadaşlarının da android heykellerini yapmıştım. Ardından Neşet Ertaş'ın, şimdi de kemençe çalarak türkü söyleyen android heykel yaptım. Bu alanda Türkiye'de, hatta Avrupa'da önemli başarı sağladık. En büyük hedefim ise dünyaca ünlü müzik grubu 'The Beatles'ın insansı android robotlarını yaparak Avrupa'da sahnelemek. Bu proje için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Robotlar Müzik Grubu Muhabir Android Bozkırın Tezenesi 

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