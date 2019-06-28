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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği başlıyor

Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği başlıyor

Festivalle ilgili hazırlanan video

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

Yarış Yurt Dışı Fotoğraf Sergisi Bisiklet 


- Uluslararası 40'ıncı Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliği yarın başlıyor. Doğu'nun saklı Cenneti Kemaliye, 40'ıncı Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliğine hazır. Bu seneki şenlik 29 Haziran - 1 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak. Gerçekleştirilecek Uluslararası 40'ıncı Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliğinde wingsuit etkinliği, dağ bisikleti yarışları, basejump etkinliği, TKF Dragon yarışları, fotoğraf sergisi, atölye çalışmaları, tırmanış yarışması, konser ve doğa sporları yer alacak. Şenliğe çok sayıda yurt dışından da gelecek sporcu katılacak.
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