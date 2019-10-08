Kemaliye’de korkutan yangın: Meyve ağaçları kül oldu

-Vatandaş ve itfaiyenin müdahalesi



( ERZİNCAN ) ERZİNCAN



- Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Ariki Mahallesi'nde meydana gelen yangında meyve ağaçlarının bulunduğu 15 dönüm arazi yanarak kül oldu. Yangın, bugün akşam saatlerinde Kemaliye ilçesine bağlı Ariki Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kocan mevkiinde meyve ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenden ötürü yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayılan alevler ağaç dallarına ve kuru otlara sıçradı. Olay yerine Kemaliye Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerleşim alanındaki evlere sirayet etme korkusu yaşayan vatandaşlar canla başla imece usulü itfaiye ekiplerinin çalışmalarına yardımda bulundu. Yangın yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

