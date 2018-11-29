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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kemalettin Erbakan’ı dolandıran Suriyeli şahsın kaçışı kamerada Haberi

Kemalettin Erbakan’ı dolandıran Suriyeli şahsın kaçışı kamerada Haberi

Şahsın apartmana gelişi

Güven Timleri Polis Akalan Kamera Kaçış 

-Apartmana girişi
-Para ve ziynet eşya dolu poşetle kaçışı
-Apartmandan detay
-Ele geçirilen paraların fotoğrafı

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Eski Başbakan rahmetli Necmettin Erbakan’ın ağabeyi Kemalettin Erbakan’ı dolandıran Suriye uyruklu şahıs önce güvenlik kameralarına ardından güven timlerine yakalandı. Fatih’te kendisini polis olarak tanıtan ve Kemalettin Erbakan’a adının ‘FETÖ’ olaylarına karıştığını söyleyerek kasada bulunan parayı alıp kaçan Suriyeli şahıs önce güvenlik kameralarına ardından da güven timlerine yakalandı. Suriyeli şahsın Kemalettin Erbakan’ı adının ‘FETÖ’ olaylarına karıştığını iddia edip kandırdıktan sonra kasada bulunan değerli eşyaların fotoğrafını çekeceğini söylediği öğrenildi. Bunun üzerine Kemalettin Erbakan’ın kapıyı açıp Suriyeli şahsı içeri aldığı, şahsın içeri girmesiyle kasada bulunan değerli eşyaları alıp kaçtığı ortaya çıktı. Kendisini polis olarak tanıtan Suriyeli şahsın apartmana giriş ve çıkış yaptığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kemalettin Erbakan’ı kandırarak içeri giren şahsın yaklaşık yarım saat içeride kaldığı ve kasanın içinde bulunan nakit para ile değerli eşyaları alıp kaçtığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
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