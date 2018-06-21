Kemal Kılıçdaroğlu, “Muharrem İnce koltuğa oturduğunda ilk işi Şam’a büyükelçi atamak olacak”

-Esnaflardan görüntü

-Detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Ataşehir’de esnaf ve KOBİ’lerle bir araya gelerek konuşma yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Allah nasip ederde Muharrem İnce koltuğa oturduğunda ilk yapacağı işlerden birisi Şam’a büyükelçi tayin etmek olacak” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir’de akşam yemeğinde esnaf ve KOBİ’lerle bir araya geldi. Özel bir otelde düzenlenen yemekte Kılıçdaroğlu, esnaf ve kobilerin sorunlarını dinledi. “Esnafın korunması lazım” Program kapsamında konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sokak arasında zincir mağazalar var. Kiminle rekabet ediyorsun küçük bir bakkala, bakkal nasıl dayanacak. Bunun tiyatrosu bile yapıldı. Bakkal AVM’ye karşı diye tiyatro yapıldı. Sanatçı esnafı koruyor. Esnafın korunması lazım. Devletin omurgasını oluşturan esnaflardır. Ahi Evran kültüründen geliyorsunuz, sizi devletler yaşatmadığı takdirde hükümetler anayasanın gereği olarak sizi desteklemediği takdirde, 1 milyon 250 bin esnafı kapının önüne koyacağız. Bunların aileleri var, bu insanlar ne olacak. Ayın 24’ünde seçim var, hep beraber seçime gidiyoruz. Yüz binlerce esnafta sandığa gidecek. Ben sizden a partisine b partisine oy verin diye çağrıda bulunmuyorum. Sadece elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın” dedi.

“Muharrem İnce koltuğa oturduğunda ilk işi Şam’a büyükelçi atamak olacak” Suriyelilerle ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “4 milyon Suriyeli var, vergi vermezler asgari ücretin yarısıyla çalışırlar. Bunları çalıştıranlar hayatlarından memnunlar. Bizde de binlerce işsizimiz var. Suriyeliler konusundaki düşüncem şudur. En baştan beri ifade ediyorum. Suriye’nin Ortadoğu sorunun çözeceğiz. OBİT diye bir teşkilat kuracağız. Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı 4 kurucu ülke üyesi olacak. Bu ülkeler Türkiye, İran, Irak ve Suriye olacak. Allah nasip ederde Muharrem İnce koltuğa oturduğunda ilk yapacağı işlerden birisi Şam’a büyükelçi tayin etmek olacak. 4 ülkenin liderleri bir araya gelecekler ve diyecekler ki biz niye kavga ediyoruz. Bu bölgede niye Müslüman kanı akıyor, niye bir araya gelip kendi sorunumuzu çözmüyoruz, terörü neden sonlandıramıyoruz. OBİT kurduğumuz zaman Ortadoğu’yu bir terör alanı değil, tam tersine barış havzasına dönüştüreceğiz” diye konuştu.

“Türkiye dolara boğulacak” Ortadoğu’yu inşa edeceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, “En geç 4 yıl içinde, Londra’ya git bize para ver demeyeceğiz. Ortadoğu’yu inşa edeceğiz. Ortadoğunun bütün kaynaklarını kullanacağız. Ortadoğu’ya bizim iş dünyası gittiği zaman, oraya parklar, okullar, yollar hepsini yaptığımız zaman Türkiye dolara boğulacak. Bu konuda çok kararlıyız. Bizim bunu yapmamız için sizin bize yetki vermeniz lazım.

