-KEMAL DOĞULU SAHNE



( MUĞLA -ÖZEL) Kemal Doğulu; "Hafta 7 gün ben 10 gün çalışıyorum" MUĞLA



- Ünlü DJ ve modacı Kemal Doğulu, Bodrum’da sahne aldığı mekanda sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Yoğun bir çalışma temposu olduğunu söyleyen Doğulu “Hafta 7 gün ben 10 gün çalışıyorum.” dedi.

Gümbet Barlar Sokağı’nda bulunan Pasha Club’ta sahneye alan Kemal Doğulu, çaldığı yerli ve yabancı şarkılarla hayranlarını coşturdu. Enerjisi ile dikkat çeken Doğulu bir an olsun yerinde durmadı. Doğulu, kendisine büyük ilgi gösteren hayranları ile sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kemal Doğulu, ““Her Çarşamba Pasha’dayım. Çok şükür her Çarşamba çok güzel geçiyor. Kapıda kuyruk var. İnsanları içeri zar zor sokabiliyoruz. Bu ilgi için onlara çok teşekkür ediyorum. Pasha’ya teşekkür ediyorum.” dedi.

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçimlerde İstanbul’a oy kullanmaya gittiğini de sözlerine ekleyen Kemal Doğulu “Oyumu kullandım. İki elim kanda olsa kullanırım. Başka bir şehirden İstanbul’a geldim, İstanbul’dan oyumu kullanıp Avrupa’ya gittim. Avrupa’dan geldim, bugün buradayım.” şeklinde konuştu.

Çok yoğun bir çalışma temposu olduğunu anlatan ünlü Dj “Bu hafta Düsseldof’taydım, oradan Hollanda’ya geçtim. Oradan buraya geldim. Yani hafta 7 gün ben 10 gün çalışıyorum. Bir yerde jürilik yaptım, bir yerde çaldım. Avrupa’dan, gurbetçlerimizden çok talep var sağ olsunlar. Çok seviyorum onları.” diye konuştu.



