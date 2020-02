Kelle paça ustası Serkan Karadaş: “Korona virüsüne bile iyi gelir. Dinlendirilmiş ve fırınlanmış et, her derde şifadır” İzle

--Serkan Karadaş röportaj

--Halis Deliktaş röportaj



KAYSERİ



- Geçtiğimiz günlerde kelle paça içmenin korona virüsünü engelleyebileceğini ve sürekli içilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay’ın açıklamalarından sonra, Kayseri’de 17 yıldır kelle paça ustalığı yapan Serkan Karadaş da kelle paçanın her derde şifa olduğunu hatta korona virüsünü bile engelleyebileceğini söyledi.



Dinlenmiş etin vücudu rahatlatacağını ve olası birçok rahatsızlığı engelleyeceğini söyleyen Serkan Karadaş, “Kelle paça çorbasının hazırlığı bir gün öncesinden başlıyor. Kasaplarımızdan taze olarak aldığımız kemiklerimizi önce su ile yıkıyoruz daha sonrasında da 14 ile 16 saat arasında taş fırında pişiriyoruz. Sabah da 5 buçuk 6 gibi gelip süzüyoruz, etini ayırdıktan sonra da et ve suyu buluşturup bol sarımsaklı olarak müşterilerimize servis ediyoruz. Etler dinlendiği için mideyi yormaz aksine rahatlatır ve hazmı kolaylaştırır. Canan Karatay hocamız da doğru söylemiş. Kelle paça çorbası geçmişten günümüze gelen bir lezzettir ve katkısız ürünlerdir. Sağlığa zararlı değil aksine faydalı besinlerdir. Özellikle kış günlerinde içildiği zaman kemikleri güçlendirir, kolesterolü dengeler, hatta ve hatta Korona Virüsünü bile engeller diyorum ben. Kelle paça bağımlılık yapıyor, özellikle Kayseri ve çevresinde sabah gelip içenler, öğlen gelip kelle yiyenler ve akşamında da paket yaptırıp evine götüren devamlı müşterilerimiz var. Öncesinde ön yargılı yaklaşanlar daha sonra tattıkları zaman, tadından vazgeçemiyorlar. Daha önce yaşlı kesim vardı şimdi tam tersine genç kesim rağbet gösteriyor. Önceden yarım porsiyon ile doyarlardı şimdi 1 buçuk porsiyonla doyuyorlar. Vatandaşlarımızın kendi damak zevkleri var tabii ki ama ben özellikle kelle paçayı tavsiye ederim. Özellikle bu soğuk kış günlerinde şifa kaynağıdır” dedi.

Kelle paça müşterilerinden Halis Deliktaş ise, “Ayda en az 2 kere kelle paça tüketirim. Kelle paçanın faydalarını biliyorum. Beyni ve damarları geliştiriyor, bağırsakların çalışmasında yardımcı oluyor. Vatandaşlarımızın da her zaman gelmesini öneriyorum” ifadelerini kullandı. (EK-AÖ-



