Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Keleşle iş yeri tarayan zanlı tutuklandı İzle

Keleşle iş yeri tarayan zanlı tutuklandı İzle

Zanlının adli tıpa getirilmesi

Polis Adli Tıp Sahte Kimlik Hırsız 

-Adli tıpa alınması
-Adli tıptan çıkartılması
-Adliyeye götürülmesi

( ADANA )- Adana'da hırsızlık yapmak için girdiği limon bahçesi sahibini vurduğu ve bir iş yerini uzun namlulu silahla taradığı öne sürülen zanlı tutuklandı ADANA

- Adana'da hırsızlık yapmak için girdiği limon bahçesi sahibini vurduğu ve bir iş yerini uzun namlulu silahla taradığı öne sürülen zanlı tutuklandı. Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine sağlı Doğankent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede Gökhan G.'ye ait bir iş yeri uzun namlulu silahla gece tarandı. Bunun üzerine olay yerine hemen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis yaptığı çalışmada iş yerine ateş eden kişinin 7 ayrı suçtan aranan S.Ü.(25) isimli şahıs olduğunu tespit etti. Daha önce girdiği limon bahçesinde İsmail K.'yi silahla yaraladığını belirlenen zanlıyı yakalamak için polis, çok sayıda adrese baskın yaptıktan sonra Doğankent Mahallesinde sahte kimlikle ele geçirdi. Emniyete getirilip sorguya alınan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
İzmir'de Acı Bekleyişİzmir'de Acı Bekleyiş
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı