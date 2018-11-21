Kekliği ölünce kendini hayvanlara adadı - HAKKARİ

- Rabia Aslan'nın mamaları hayvanlara vermesi - Rabia Aslan'nın konuşması - Detaylar - Hakkari 'de küçük yaşta kekliğinin ölmesi üzerine hayvanlara karşı duyarlılığı artan Rabia Aslan, kentte soğuk havaların başlamasıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını temin ettiği mamalarla besliyor - Aslan:"Uzun süredir sokak hayvanları için mücadele ediyorum. Sokak hayvanlarına mama veriyoruz. Bize daha çok destek verilirse çok sevinirim"HAKKARİ (AA) - Hakkari 'de yaşayan Rabia Aslan, soğuk havaların başlamasıyla sokak hayvanlarını, temin ettiği mamalarla besliyor.Sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyacını karşılamak için girişimlerde bulunan Aslan, Anadolu Hayvan Hakları Federasyonundan destek aldı.Kente gönderilen mamalarla farklı noktalarındaki sokak hayvanlarını besleyen Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin zorlu coğrafi şartlarına rağmen hayvanların aç kalmaması için mücadele ettiğini söyledi.
Bu konuda vatandaşlardan da destek isteyen Aslan, "Uzun süredir sokak hayvanları için mücadele ediyorum. Sokak hayvanlarına mama veriyoruz. Bize daha çok destek verilirse çok sevinirim. Bu mamaları Hakkari 'de bir çok bölgeye ulaştırmaya çalışıyorum." dedi. Aslan elinden geldiğince sokak hayvanları için çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:"Çocukluğumdan beri hayvanları çok severim. Bu benim küçükken bir kekliğimin öldürülmesi ile başladı. Tüm hayvanları koruma, besleme, barınmalarını sağlama isteği uyandı bende. Tüm hayvanların korunması, bakılması, barınması ve beslenmesi gerektiğini anladığımda bu işe başlamış oldum. Zamanımın büyük bölümünü sokak hayvanları için geçiriyorum.''