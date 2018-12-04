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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kekin içinde eroin ele geçirildi - DENİZLİ Haberi

Kekin içinde eroin ele geçirildi - DENİZLİ Haberi

- Kekin içinde eroin ele geçirildi - Ekiplerin narkotik köpeği ile araçta arama yapılması - Kekin içinde eroin maddesinin ele geçirilmesi Denizli 'de kekin içinde eroin ele geçirilmesi - Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandıDENİZLİ (AA) - Denizli 'de kekin içinde eroinin ele geçirildiği operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin dün düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Zanlılardan 3'ü "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı, 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Dün, Antalya - Denizli yolunda şüphe üzerine durdurulan araçta narkotik dedektör köpeği "Çako"yla yapılan aramada sufle kekin içine gizlenmiş 77 gram eroin bulunmuş, 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Narkotik 

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