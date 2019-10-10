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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kekik yüklü tırın dorsesi yandı - DENİZLİ

Kekik yüklü tırın dorsesi yandı - DENİZLİ

- Kekik taşıyan tırın kasasında yangın - İtfaiye ekiplerinin kekik yüklü tırın dorsesindeki yangına müdahale etmesi Denizli 'de kekik yüklü tırın dorsesi yandıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Bozkurt ilçesinde kekik yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Murat Acar yönetimindeki 35 AT 1563 plakalı kekik yüklü tırın dorsesinde, ilçe girişinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Dumanı fark eden Acar, aracı yol kenarına park ederek itfaiye ve polisten yardım istedi.İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.Tırın dorsesi ile yaklaşık 500 çuval kekik zarar gördü.

Polis Yangına Müdahale 

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