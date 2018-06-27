- KEİ 38. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Ermenistan'da başladı



- Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) 38. Dışişleri Bakanları Konsey toplantısı Ermenistan'ın başkenti Erivan'da başladı.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) 38. Dışişleri Bakanları Konsey toplantısı Erivan’da başladı.

Ermenistan’ı Milletvekili Garen Nazarian temsil ederken, Ermenistan heyetine Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan başkanlık ediyor. Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı İşbirliği Dairesi Başkanı Ömer Gücük, Azerbaycan'ı ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Mahmud Mammad-Guliyev temsil ediyor. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen toplantıda Ermenistan'ın KEİ dönem başkanlığını Azerbaycan'a geçirmesi ve toplantı sonunda Ermenistan Milletvekili Garen Nazarian ve KEİ Genel Sekreteri Michael Christides 'in ortak basın toplantısı düzenlemeleri bekleniyor.

