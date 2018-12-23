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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Kefenlere çakmak, toplu iğne ve büyüteç ile kalite kontrolü

Kefenlere çakmak, toplu iğne ve büyüteç ile kalite kontrolü

Gasilhane, kefenler, kefenlerden numune alınması,

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-tellere ayrılması, çakmak ile yakılması, sayılması, toplu iğne ve büyüteç yardımı ile sayılması, kefenlerin sedyelerle taşınması,
-kefen yüklü sedyenin tabutların yanından geçmesi, imamın anlatması
-Ökkeş Zehiroğlu ile röp, detaylar
-Mezarlıktan detay

( GAZİANTEP - EK) - Gaziantep'te kefenler imamlar tarafından titiz kalite kontrolünden geçiriliyor - Günlük ortalama 28 cenazeye hizmet verildiği Gaziantep'te kefenlerin kalitesi çakmak, toplu iğne ve büyüteç yardımı ile kontrol ediliyor GAZİANTEP Günlük ortalama 28 cenazenin yıkama ve defin işleminin yapıldığı Gaziantep'te kefenler, görevli imamlar tarafından hilelere karşı çakmak, toplu iğne ve büyüteç yardımı ile titiz kalite kontrolünden geçiriliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından vatandaşlara ücretsiz yıkama ve defin hizmetleri veriliyor. Günde ortalama 28 ölünün yıkama ve defin işleminin yapıldığı kentte her yıl sonunda kefenler toplu olarak alınıyor. Alınan pamuk kumaşlar, hileye karşı titiz bir kontrollerden geçiriliyor. Kentteki Asri ve Yeşilkent Mezarlıklarındaki gasilhanelere gönderilecek olan kefenler, mezarlıklarda görevli imamlar tarafından titiz kontrollerden geçiriliyor. Top halindeki kefenlerden numuneler alan imamlar, yakarak parçaların pamuk ya da polyester olduğunu belirliyor. Ardından tel sayısını tespit eden ekipler, çıplak gözle yaptığı sayma işleminin ardından büyüteç ve toplu iğne yardımı ile de kumaşın atkı ve çözgü sayısını tespit ederek sağlamayı yapıyor. Türkiye standartlarına ve ihale şartnamesine uygunluğu onaylanan kefenler gasilhane depolarına sevk ediliyor. "Standartlara uygun olan tel sayısı 52" Titizlikle kontrolleri yapan imamlar, "Belediyenin alım şartnamesinde 52 tel olması gerekiyor. Bizler de atkı ve çözgüyü sayıyoruz. Yüzde 2 artı-eksi olabilir. Bu nedenle en az 51 tel kefeni kabul edebiliyoruz. Genelde zaten 52, 53, 54 tel oluyor. Kefen parçalarının pamuk ya da polyester olduğunu belirliyoruz. Bunlar kefenin kalitesini gösteriyor. Dirilere verdiğimiz önemi ölülerimize, cenazelerimize de veriyoruz" dedi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Ökkeş Zehiroğlu ise, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak cenaze hizmetleri konusunda Türkiye standartlarının üzerinde çalışıyoruz. Tüm hizmetlerimizde olduğu gibi ücretsiz sunduğumuz kefenleme hizmetinde hassas davranıyoruz. Satın aldığımız ürünlerin de hassasiyetle üzerinde duruyoruz. Kefenler yüzde yüz pamuk ve 52 telden oluşmakta. Santimetre içerisinde 52 iplik girmişse, 52 tel demektir. Bununla ilgili merceklerimiz var, hocalarımız bunları tek tek kontrol ediyor. Bu tel sayısı ise Türkiye standartlarında en iyi kaliteyi gösteriyor" dedi.
Cenaze hizmetlerinin ücretsiz olarak verildiğini hatırlatan Zehiroğlu, cenaze nakillerini de ücretsiz olarak gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Cenazeleri yakın illere ücretsiz cenaze aracı ile uzak illere ise uçakla gönderiyoruz. Cenazelerin yanında göndermiş olduğumuz refakatçiye de Türk Hava Yolları ile protokolümüz kapsamında yüzde 20 indirim yapılmaktadır" diye konuştu.

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