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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kediyi suni teneffüsle hayata döndürdüler İzle

Kediyi suni teneffüsle hayata döndürdüler İzle

kediye suni teneffüs yapılarak hayata döndürülmesi

Masaj Kalp Masajı 

-yangından görüntüler

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kedi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile hayata döndürüldü. Bandırma Sunullah Mahallesi Meydan Sokak'ta Figen Ünal'a ait evde yangın çıktı. Evden çıkan Ünal, itfaiye ekibini arayarak yardım istedi. Yangın mahalline gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Itfaiye Grup Amirliği itfaiye ekipleri evde hareketsiz halde yatan kediyi buldu. Dumandan etkilendiği belirlenen kediyi ilk önce evden çıkartan ekipler suni teneffüs ve kalp masajı yaparak kedinin tekrar hareketlenmesini sağladı. Kedinin hareketlendiğini gören ekipler kediyi veterinere teslim ederek hayatını kurtardı. (İA-
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