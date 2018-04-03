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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Kediyi işkence yaparak öldüren zanlı yakalandı

Kediyi işkence yaparak öldüren zanlı yakalandı

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Polis Aracı Polis Akalan Kamera Çöp Konteyneri 

-Şahsın polis aracından inmesi
-Polis merkezine götürülüşü
-Taksim Polis merkezinden görüntü
-Diğer detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Beyoğlu'nda geçtiğimiz Eylül ayında bir kediye işkence yaparak öldüren zanlı, İstiklal Caddesi'nde yakalandı İSTANBUL

- Beyoğlu’nda geçtiğimiz yıl bir kediye işkence yaparak öldüren zanlı İstiklal Caddesi'nde yakalandı. Şahsın kediye işkence anların güvenlik kameralarına yansımış, havyanseverlerin büyük tepkisini çekmişti. Olay, 2 Eylül 2017 Cumartesi günü saat 02.00 sıralarında Beyoğlu Tomtom Mahallesi'nde yaşandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, ayakta durmakta zorlanan T.K.(37), kedilerin yanına yaklaşıyor. Bir süre kedilere bakan zanlı daha sonra bıçağı eline alıyor. Ardından kediyi kucağına alan zanlı bir süre kediyi sevdikten sonra yerden yere vurmaya başlıyor. Ağır yaralanan kediyi bıçaklamaya başlayan zanlı kedinin yanına gelip öldüğünü fark edince cesedini çöp konteynerine atıyor. İstiklal Caddesi’nde yakalandı Olayın ardından Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan inceleme sonrası şahsın kimliği belirlendi. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda polis, 37 yaşındaki zanlıyı dün gece saatlerinde İstiklal Caddesi’nde gezerken yakaladı. Zanlı ifadesi alınmak üzere Taksim Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Zanlının buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (SB-ÖFA
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