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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kediyi ezmemek için kaza yaptı: 1 yaralı

Kediyi ezmemek için kaza yaptı: 1 yaralı

Kaza alanından detaylar

İlk Müdahale Polis Hastane Tahkikat Polis Ekipleri 

-Ambulanstan detay
-Vatandaş röp.
-Aracın çekiciye yüklenmesi

( ORDU ) ORDU

- Ordu’da önüne çıkan kediyi ezmemek için kaza yapan sürücü yaralandı. Kaza, Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Ordu istikametine seyir eden Mustafa K.’nın önüne iddiaya göre kedi çıktı. Kediyi ezmemek için manevra yapan sürücünün idaresindeki 52 AE 166 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile polis ekipleri intikal etti. Kaza sonrası yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 ekiplerince hastaneye götürülürken, hasar gören araç da çekisi vasıtası ile yoldan kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
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