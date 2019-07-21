Kedinin yılanla kavgası kamerada Haberi



- Zonguldak Alaplı ilçesinde Mobilya ustası olan Özlem Yalçın, kedinin yılanla kavgasını cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.

Alaplı İlçesinde Mobilya ustası olan Özlem Yalçın öğlen vakti evine gitmek isterken yolda bir kedinin yılanla boğuşması görmesi üzerine o anları kaydetti.

Görüntüleri cep telefonuna kaydeden Özlem,"Dükkandan çıktım ve eve giderken yolda bir kedinin tuhaf hareketler yaptığı gördüm. Kedinin yanına yaklaştığımda bir baktım ki kedi çekinerek patileriyle yılana vurmaya çalışıyor. Kediye aldırış etmeyen yılan daha sonra otların arasında kayboldu. Bende bu anı cep telefonumla çektim" dedi.



