Kedinin anıtını dikecekler...8 kiloluk kedi fakültenin maskotu oldu İzle

-kedinin fakülte içindeki ve dışındaki görüntüleri

-öğretim görevlilerinin ve üniversite öğrencilerinin kediyi sevmelerinden görüntüler

-Öğretim Üyesi Dr. Azer Banu Kemaloğlu ve Öğretim Üyesi Dr. İhsan Erkoç ile röportajlar



( ÇANAKKALE -ÖZEL)- 'Şanslı' iri cüssesi, kendine has oturuşu ve yatış tarzlarıyla dikkat çekiyor- Fakültenin maskotu olan kedinin heykeli için imza kampanyası yapılıyor ÇANAKKALE



- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi'nin adeta maskotu haline gelen ‘Şanslı’ adlı kedinin heykelinin yapılması için imza kampanyası başlatıldı. Şanslı adlı kedi iri cüssesi, kendine has tarzı oturuşu ve yatış şekilleriyle dikkat çekiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi'nde öğrencileri ve öğretim üyelerini her sabah gri ve beyaz tüyleriyle, kısa kuyruğu ve iri cüssesiyle yaklaşık 6 yaşındaki ‘Şanslı’ isimli kedi karşılıyor. Bütün gününü uyuklayarak, yuvarlanarak ve yemek yiyerek geçiren Şanslı, Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinin ve öğrencilerin maskotu haline geldi. Şanslı yaklaşık 8 kilo olması kendine has tarzı oturuşu ve yatış şekilleriyle dikkat çekiyor. Fakültenin öğrenci ve öğretim üyeleri Kadıköy'deki Tombili’den esinlenerek, Şanslı adlı kedinin de heykelinin dikilmesi için imza kampanyası başlattı. Ayrıca fakültenin girişine ‘Şanslı Kapısı’ adı verilmesini de talep ediyorlar. Kampanyada şuana kadar 115 imza toplandı. Toplanan imzalar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü'ne teslim edilecek. ‘Keyfine düşkün fakültenin ağası bir kedi’ Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Dr. Azer Banu Kemaloğlu, “Yaklaşık 5-6 yıldır Şanslı'yı tanıyorum. Şanslı benim mahallede bulduğum bir kedi. Mahallede besleme yaparken farklı bir kedi gördüm, bugüne kadar beslediğim kedilerin içinden. 3-4 aylıktı ve kuyruk tamamen kurumuştu. Yiyecek bulmak için biliyorsunuz çöp bidonlarına giriyorlar. Çöp bidonu çarptığı zaman kuyruk gidiyor. Onu aldım ve veterinere götürdüm. Ampute edildi. Kuyruğu yok onun için. Çok az bir kuyruk işareti var. Ondan sonrada bir mantar tedavisi geçirdi. Yaklaşık ay ofiste baktım ben ona. Evde de kedilerim var. 1-2 aylık bir tedavisi oldu. O süre içinde binaya açıldı, kampüse alıştı. Artık öğrencilere kendini sevdiriyor. Kantine gidip besleniyor. Yorulduğu zaman gelir kanepeye yatar. Keyfine düşkün fakültenin ağası bir kedi. Çok seviyoruz onu. Kurtulduğu için adı ‘Şanslı’ oldu. Onu ayrı bir seviyoruz. Burada başka hocalarımızda var, ben olmadığım zaman onların odasına girip yatar. Nerede konfor varsa onları bilir. Fakültede herkes ile bir bağı var. Herkes onu yakından tanır” dedi.

‘Kendisi fakültede gezinmeyi çok sever’ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İhsan Erkoç ise, “Şanslı fakültemizin maskotu gibidir. Sık sık severiz kendisini. Bazen sınıflarda, koridorlarda bazen de sınıfta buluyoruz. Kendisi fakültede gezinmeyi çok sever. Keyfine çok düşkündür. Üniversitede çalıştığımız için biraz stresli bir işimiz var. Yoğun bir tempoda çalışıyoruz, evde de işlerimiz devam ediyor. Eve giderken şanslıyı biraz sevmek, onunla vakit geçirmek güzel oluyor. Kendisi özellikle sevilmek istediğinde önümüze yatıyor. Biraz değişik bir kedi. Kendimizi rahatlatmak içinde şanlı ile vakit geçiriyoruz. Bilindiği üzere Kadıköy'de Tombili isminde bir kedi vardı. Onunda öldükten sonra heykeli yapıldı. Bizde buradan ilham alarak Şanlı'nın heykelinin yapılması için bir kampanya başlattık. Bende sosyal medyada paylaşarak yaydım. Şuanda 115 imza var. Umarız heykeli yapılır ve fakültenin bir sembolü olur. O yüzden böyle bir kampanyayı başlatmayı uygun gördük” şeklinde konuştu.