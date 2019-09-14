Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kedilerin zehirlenerek telef edildiği iddiası

Kedilerin zehirlenerek telef edildiği iddiası

Telef olmuş kedilerden görüntü

Hayvan Severler Sokak Hayvanı Şahit Hayvan Irak 

-Kedilerin beslenmesinden görüntü
-Kedilerin sokaktaki görüntü
-Rauf Çobanoğlu röp.

( DENİZLİ )- Kedileri beslemeye gelen hayvan severler şok manzara ile karşılaştı DENİZLİ

- Denizli’nin Çal ilçesinde sokak kedilerinin zehirlenerek telef edildiği iddiaları hayvan severleri ayağa kaldırdı. Olay, Çal ilçesi İsmailler Mahallesi Selahattin Pınar Caddesi üzerinde meydana geldi. günün belirli saatlerinde sokak kedilerini besleyen Ahmet Demirel isimli hayvan sever her gün ciğer ve mama gibi yiyecekler bıraktığı yerlere gittiğinde 3 kedinin yerde hareketsiz yattığını ve ağızlarından kan geldiğini gördü. Bunun üzerine çevrede inceleme yapmaya başlayan Demirel, bazı noktalarda mamaya benzer yiyecekler olduğunu fark etti. Kedilerin bu yiyecekler ile zehirlenip telef olduğunu iddia eden Demirel duruma tepki gösterdi. Kedilerin sokakta ödlüğü ve ardından çöp konteynırlarına bırakıldığı öğrenildi. Duruma tepki gösteren bir başka hayvan sever Rauf Çobanoğlu ise vicdansızca yapılan bir olaya şahit olduklarını kaydederek, “Sokak hayvanı diyoruz ama aslında bir sokak hayvanı değil onlar da biz gibi yaşamaya çalışan canlılar. Mama veriyorduk bir şeyler yapıyorduk. Birçok esnaf var böyle besleyen ama bugün zehirlenme olmuş. Duyduk üzüldük, yani böyle bir vicdansızlık. İnsanlığımızdan utanıyoruz. Bir an önce yetkilileri göreve çağırıp kişi ya da kişilerin bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı