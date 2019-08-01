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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kedilerin kaynar su dökülerek öldürüldüğü iddiası - ANTALYA

Kedilerin kaynar su dökülerek öldürüldüğü iddiası - ANTALYA

- Olay yerinden detay - Mahalle sakinleri ile röportaj - Polisten detayKedilerin kaynar su dökülerek öldürüldüğü iddiası - Antalya 'da iki sokak kedisinin kaynar su dökülerek öldürüldüğü iddiaları üzerine mahalle sakinleri polise şikayette bulundu - Mahalle sakinlerinden Asiye Sarıca: - "Son bir ayda 5 - 6 kedi öldürüldü. Ya zehirlenerek ya taş atılarak ya da kaynar su dökülerek öldürüldü. Bunları yapanların cezasını çekmesini istiyoruz"ANTALYA (AA) - Antalya 'da iki sokak kedisinin üzerine kaynar su dökülerek öldürüldüğü öne sürüldü.Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde vücudunda yanıklar bulunan iki sokak kedisinin öldüğünü görenler, durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, kedilerin üzerini poşetle kapatarak Kepez Belediyesi veterinerlerinden yardım istedi.Veterinerlerin yaptığı ilk incelemede, kedilerin kaynar su dökülerek öldürülmüş olabileceği belirtildi.Kedilerin öldürülmesi nedeniyle dört mahalle sakininin şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.Öldürülen kediler ise veterinerler tarafından bir poşete konularak incelenmek üzere götürüldü.Mahalle sakinlerinden Pınar Kara, kedileri görünce çok üzüldüğünü söyledi.

Kedilerin kimseye zararı olmadığını, mahalle olarak düzenli beslediklerini aktaran Kara, "Bunu yapanların bir an önce bulunmasını istiyoruz. Bir yıldır kediler burada öldürülüyor." dedi.
Asiye Sarıca ise kedilerin ölümünden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Son 1 ayda 5 - 6 kedi öldürüldü. Ya zehirlenerek ya taş atılarak ya da kaynar su dökülerek öldürüldü. Bunları yapanların cezasını çekmesini istiyoruz." diye konuştu.
Asım Alparslan, kedileri öldüren kişi ya da kişilerin cezasını çekeceğine inandığını vurguladı.

Polis Bild Emniyet Müdürlüğü Sokak Kedisi Kaynar 

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