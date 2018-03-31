Kediler Mozart'ı duyunca yemeğe koşuyor

-Kedilerin Türk Marşı'nı duyunca yemeğe koşmaları

-Yemek yemeleri

-Hande Yaman ile röportaj

-Drone görüntüleri



( SAMSUN -ÖZEL-HD)- Kedi Kasabası'nda Mozart'ın Türk Marşı'yla kedilere yemek daveti SAMSUN



- Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Hayvan Bakım Merkezi'nde kediler yemeğe Mozart'ın Türk Marşı bestesiyle davet ediliyor. Mozart'ı duyan kediler yemek verilecek alana akın ediyor. Sahipsiz sokak hayvanlarına kurduğu doğal yaşam alanında bakım hizmeti veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Hayvan Bakım Merkezi, ilginç bir uygulama başlattı. Kedileri müzikle eğiten merkezde görevli veteriner hekimler, hayvanları yemeğe Mozart’ın Türk Marşı olan Turkish March bestesiyle davet ediyor. Sahipsiz ya da bakıma muhtaç hayvanların gözetim altına alınarak doğal yaşam alanında daha rahat yaşamaları amacıyla Güçten Düşmüş Hayvan Bakım Merkezi’ni kuran Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2013 yılından beri hizmet veriyor. Aşağı Avdan Mahallesi'ndeki 165 dönüm arazi üzerine kurulu merkezdeki Kedi Kasabası ise görenleri şaşkına çeviriyor. Türkiye'de benzeri olmayan doğal yaşam alanında kediler için her türlü konfor sağlanıyor. Oyun parkından, tek katlı ahşap barınaklara kadar çok sayıda imkana sahip bakımlı kediler, çok sayıda da ziyaretçi kabul ediyor. Öğrencilerin ve hayvanseverlerin sık sık ziyaret ettiği Kedi Kasabasına yurt dışından da ilgi giderek artıyor. Çin’den gelen basın mensupları, bu merkezi ve sakinlerini çektikleri belgesellerle ülkelerinde tanıtıyor. Kasabada yaşayan 515 kediyi müzikle eğitme konusunda çalışmalara başlayan Güçten Düşmüş Hayvan Bakım Merkezi veteriner hekimleri, düzenli çaldıkları müzikle hayvanları gözlüyor. Yemek saati ise müzik tarihinin en büyük bestecilerinden Wolfgand Amadeus Mozart’ın dünya ünlü eseri Turkish March (Türk Marşı) çalınıyor. Müziğin duyup yemek saati geldiğini anlayan kediler, süratle toplanarak görevliyi bekliyor. Yemekleri alan görevliyi takip eden yüzlerce kedi, dağıtım yapılacağı konteynere birlikte gidiyor. Kaplara konulan yemeklerini yiyen kediler, artından oyun alanında vakit geçiyor. Müziğin kediler üzerinde oluşturduğunu tespit ettiklerini ifade eden Veteriner Hekim Hande Yaman, kedilerin içgüdülerinin hassas ve kuvvetli olduğunu kaydetti.

Uygulama ile başarılı sonuçlar aldıklarını dile getiren Yaman, "Kedi Kasabamızda yemek dağıtımını, müzik eşliğinde yapıyoruz. Genel olarak zaten seçtiğimiz bir müziği çalıyorduk. Yemek saatinde ise onlara Mozart’ın Türk Marşı bestesini çalıyoruz. Bu müzik, kediler üzerinde ayrı bir etkiye neden oldu. Müziği duyan kedilerin, ikinci gün yemek alanına doğru yürümeye başladığını gördük. Bu da bize büyük mutluluk veriyor" diye konuştu.

Kasabadaki kedilerin hepsinin kısır ve bakımlı oldukları bilgisini veren Veteriner Hekim Yaman, "Buraya getirilmelerinin ardından onları muayeneden geçirilip operasyona alınarak kısırlaştırıyoruz. Tedavileri bittikten sonra kasabamıza bırakıyoruz. Hepsi de sağlıklı ve bakımlıdır. Aynı durum köpeklerimiz için de geçerlidir. Alanımızda şuan 515 kedimiz, 520 köpeğimiz yaşıyor" dedi.



