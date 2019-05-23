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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Kediler, çiftçiyi pür dikkat dakikalarca izledi

- Kediler, çiftçiyi pür dikkat dakikalarca izledi

Kedilerin çiftçiyi, izlemesi

( TOKYO ) TOKYO

Sosyal Medya Lyon Gesi 


- Japonya’da sadece kedilerin bulunduğu bir işletmede bir düzine kedi işletmenin yanı başında tarlasını süren çiftçiyi dakikalarca meraklı gözlerle izledi. Japonya’nın Akita bölgesinde bulunan Yurihonjo kentinde, sadece kedilerin bulunduğu bir işletmede çok sayıda kedi, işletmenin yanı başındaki tarlayı süren çiftçiyi dakikalarca pür dikkat izledi. Kedilerin, çiftçinin her bir hareketini dakikalarca izlediği anların kaydedildiği görüntüler ise sosyal medyada büyük beğeni topladı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerden biri 2.4 milyon diğeri ise 1.5 milyon kişi tarafından izlendi.
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